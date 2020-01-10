Все разделы
Укр / Рус

В Словакии из-за забастовки автоперевозчиков заблокированы десятки дорог

Пятница, 10 января 2020, 15:43
 

В Словакии из-за забастовки автоперевозчиков заблокировано движение на многих участках автодорог по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Автоперевозчики требуют сократить дорожный налог на 50% и приостановить сбор платы за проезд до проведения тендера на нового оператора системы, взимающего плату.

Министерство финансов заявило, что допускает незначительные уступки, но переговоры пока продолжаются.

Грузовики заблокировали движение при въезде в Жилину, Кошице, Комарно и другие крупные города. Частично перекрыто движение автотранспорта на въезде в Братиславу.

На пограничном переезде с Чехией "Куты-Бродске" грузовики заняли всю левую полосу, оставив проезд только для легковых автомобилей.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!