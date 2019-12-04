И.о Государственной зерновой корпорации стал экс-гендиректор "Мрии"
Исполняющим обязанности Государственной продовольственно-зерновой корпорации стал гражданин Великобритании и экс-гендиректор агрохолдинга "Мрия" Саймон Чернявский.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Позже соответствующее решение появилось на правительственном портале.
Чернявский последние 4 года работал генеральным директором агрохолдинга "Мрия".
Под его руководством холдингу удалось реструктуризировать долги, в результате чего общая долговая нагрузка "Мечты" снизилась с 1,1 млрд долл до 309,5 млн дол.
Позже компанию решила приобрести саудовская корпорация Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic).
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