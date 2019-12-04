Всі розділи
Укр / Рус

В.о Державної зернової корпорації став екс-гендиректор "Мрії"

Середа, 4 грудня 2019, 15:03

Виконуючим обов’язки Державної продовольчо-зернової корпорації став громадянин Великобританії та екс-гендиректор агрохолдингу "Мрія" Саймон Чернявський.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Згодом відповідне рішення з'явилося на урядовому порталі.

Чернявський останні 4 років працював генеральним директором агрохолдингу "Мрія".

Під його керівництвом холдингу вдалося реструктуризувати борги, в результаті чого загальна боргове навантаження "Мрії" знизилася з  1,1 млрд дол до 309,5 млн. дол.

Пізніше компанію вирішила придбати саудівська корпорація Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic).

 
Джерело: телеграм-канал Гончаренка

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!