В.о Державної зернової корпорації став екс-гендиректор "Мрії"
Виконуючим обов’язки Державної продовольчо-зернової корпорації став громадянин Великобританії та екс-гендиректор агрохолдингу "Мрія" Саймон Чернявський.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Згодом відповідне рішення з'явилося на урядовому порталі.
Чернявський останні 4 років працював генеральним директором агрохолдингу "Мрія".
Під його керівництвом холдингу вдалося реструктуризувати борги, в результаті чого загальна боргове навантаження "Мрії" знизилася з 1,1 млрд дол до 309,5 млн. дол.
Пізніше компанію вирішила придбати саудівська корпорація Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic).
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