Совет ЕС в четверг продолжит секторальные санкции против России - посол

Совет Европейского союза в четверг формализует ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода секторальных санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС заявил представитель Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Санкции должны быть сохранены. По состоянию на сейчас, украинская сторона располагает обнадеживающей информацией в отношении продолжения секторальных санкций. Надеемся, что завтра Совет ЕС рассмотрит положительно предложения послов (имеются в виду предложения Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС)", - сказал посол.

Точицкий также считает, что политика ЕС в отношении деоккупации Крыма должна быть сохранена.

"Будем благодарны Европейскому парламенту за новые резолюции по этому поводу. Они работают. Также важной является дальнейшая поддержка Приазовья", - констатировал украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что по результатам саммита ЕС, который прошел 12-13 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о политическом решении продлить ограничительные меры еще на 6 месяцев. Далее формальное решение должно быть опубликовано в "Официальном журнале" ЕС, после чего оно вступит в силу.

Срок действия нынешних санкций, которые были продлены 27 июня нынешнего года, истекают 31 января 2020 года.

Экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.

Европейская правда