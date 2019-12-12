Количество госбанков вредит рынку, но пока их продавать не будут — глава Фонда госимущества

В ближайшее время правительство не планирует продавать государственные банки.

Об этом рассказал глава Фонду госимущества Дмитрий Сенниченко в эфире Радио НВ.

Сенниченко подчеркнул, что на данный момент доля государства в банковском секторе остается достаточно большой, что не способствует свободной конкуренции на рынке.

"У правительства есть определенная политика и я бы хотел, чтобы правительство о ней объявляло. На данный момент были приняты меры для стабилизации банковской системы", — рассказал глава ФГИ.

Сенниченко добавил, что Верховная Рада приняла закон, позволяющий международным инвесторам входить в капитал государственных банков.

"Пока речь не идет о том, чтобы эти банки продавать. Однако, я надеюсь что этот момент наступит", — отметил Сенниченко.

Напомним:



11 декабря Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с предоставлением Международной финансовой корпорацией кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка.