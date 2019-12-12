Найближчим часом уряд не планує продавати державні банки.

Про це розповів голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в ефірі Радіо НВ.

Сенниченко підкреслив, що на даний момент частка держави в банківському секторі залишається досить високою, що не сприяє вільній конкуренції на ринку.

"В уряду є певна політика і я б хотів, щоб уряд її оголошував. На даний момент було вжито заходів для стабілізації банківської системи", — розповів очільник фонду.

Сенниченко додав, що Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє міжнародним інвесторам входити в капітал державних банків.

"Поки не йдеться про те, щоб ці банки продавати. Однак, я сподіваюся що цей момент настане", — зазначив Сенниченко.

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11 грудня Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова підписати угоди, пов'язані з наданням Міжнародною фінансовою корпорацією кредиту державному Укргазбанку з можливістю його подальшої конвертації в статутний капітал банку.