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Министр экономики: Маржа продавцов бензина выросла до 21% — это много

Среда, 11 декабря 2019, 18:39
 

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за год маржа продавцов бензина выросла с 8 до 21%.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Статистика дня и проблема недели, а возможно и месяца. Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают", - написал он.

Милованов также заявил, что министерство экономики изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом.

Экономическая правда

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