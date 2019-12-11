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Міністр економіки: Маржа продавців бензину зросла до 21% — це забагато

Середа, 11 грудня 2019, 18:39
 

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за рік маржа продавців бензину зросла з 8 до 21%.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Статистика дня і проблема тижня, а можливо і місяця. Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають", - написав він.

Милованов також заявив, що міністерство економіки вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону.

Економічна правда

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Економічна правда
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