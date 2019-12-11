Міністр економіки: Маржа продавців бензину зросла до 21% — це забагато
Середа, 11 грудня 2019, 18:39
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за рік маржа продавців бензину зросла з 8 до 21%.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Статистика дня і проблема тижня, а можливо і місяця. Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають", - написав він.
Милованов також заявив, що міністерство економіки вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"