Міністр економіки: Маржа продавців бензину зросла до 21% — це забагато

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що за рік маржа продавців бензину зросла з 8 до 21%.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Статистика дня і проблема тижня, а можливо і місяця. Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають", - написав він.

Милованов також заявив, що міністерство економіки вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону.

Економічна правда