Ассоциация футбола обвинила Суркиса в завладении 380 миллионами евро

Украинская ассоциация футбола обратилась в ГБР, ГПУ и МВД с заявлением о совершении экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом уголовного преступления на сотни миллионов евро.

Источник: официальный аккаунт УАФ в Facebook

Детали: В своей мотивации УАФ опирается на расследование немецкого издания Der Spiegel под названием "Как выплаты УЕФА оказались на Британских Виргинских островах" и на результаты внутреннего расследования.

По данным Der Spiegel, начиная с 1999 года (более 15 лет) УЕФА перечислял средства, в целом 380 млн евро, предназначенные для Федерации футбола Украины (ныне - Украинская ассоциация футбола) и развитие украинского футбола, оффшорной компании Newport Management Limited.

Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и, по данным издания, контролируется Григорием Суркисом, который с 2000 по 2012 год возглавлял ФФУ, а также более 10 лет (до февраля 2019) был членом Исполкома УЕФА.

Дословно УАФ: "Поскольку расследование Der Spiegel базировалось на внутренних служебных документах УЕФА, в УАФ было проведено собственное внутреннее расследование. По итогам этого расследования решено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления для проведения всестороннего и объективного расследования фактов возможного завладения предыдущим руководством УАФ (ФФУ) средствами, которые УЕФА перечислил на развитие украинского футбола в период с 1999 по 2015 год.

Поэтому Украинская ассоциация футбола обратилась в Государственное бюро расследований, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбами зарегистрировать заявление о совершении уголовного преступления, внести соответствующие сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное расследование и признать ГС "Украинская ассоциация футбола" потерпевшим и гражданским истцом в данном уголовном производстве на сумму 380 млн евро".

Почему это важно: Стоит отметить, что между нынешним главой УАФ Андреем Павелко (народный депутат 7 и 8 созывов) и бывшим главой ФФУ Григорием Суркисом (народный депутат 9 созыва) существует давний конфликт.

Напомним: 15 ноября 2019 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможного нарушения законодательства президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах.