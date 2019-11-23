Асоціація футболу звинуватила Суркіса у заволодінні 380 мільйонами євро

Українська асоціація футболу звернулася до ДБР, ГПУ та МВС із заявою про вчинення екс-президентом ФФУ Григорієм Суркісом кримінального правопорушення на сотні мільйонів євро.

Джерело: офіційний акаунт УАФ у Facebook

Деталі: У своїй мотивації УАФ опирається на розслідування німецького видання Der Spiegel під назвою "Як виплати УЄФА опинилися на Британських Віргінських островах" та на результати внутрішнього розслідування.

За даними Der Spiegel, починаючи з 1999 року (понад 15 років) УЄФА переказував кошти, загалом 380 млн євро, призначені для Федерації футболу України (нині – Українська асоціація футболу) та розвитку українського футболу, офшорній компанії Newport Management Limited.

Ця компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах і, за даними видання, контролюється Григорієм Суркісом, який з 2000-го по 2012 рік очолював ФФУ, а також понад 10 років (до лютого 2019 року) був членом Виконкому УЄФА.

Дослівно УАФ: "Оскільки розслідування Der Spiegel базувалося на внутрішніх службових документах УЄФА, в УАФ було проведено власне внутрішнє розслідування. За підсумками цього розслідування вирішено звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину для проведення всебічного й об’єктивного розслідування фактів можливого заволодіння попереднім керівництвом УАФ (ФФУ) коштами, які УЄФА перерахував на розвиток українського футболу у період із 1999-го по 2015 рік.

Відтак Українська асоціація футболу звернулася до Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ із проханнями зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати досудове розслідування та визнати ГС "Українська асоціація футболу" потерпілим та цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні на суму 380 мільйонів євро".

Чому це важливо: Варто зазначити, що між нинішнім очільником УАФ Андрієм Павелком (народний депутат 7 і 8 скликань) і колишнім главою ФФУ Григорієм Суркісом (народний депутат 9 скликання) існує давнішній конфлікт.

Нагадаємо: 15 листопада 2019 року Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливого порушення законодавства президентом УАФ Андрієм Павелком при будівництві футбольних полів у 2017-2018 роках.