Смартфоны есть у 55% украинцев - половина из них не представляют жизни без гаджета

В Украине количество владельцев смартфонов выросло до 55% против 7% в 2011 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, передает "Укринформ".

"Более половины украинцев (55%) имеют такой девайс, как смартфон, тогда как 45% все еще им не обзавелись", - отметили социологи, добавив, что еще в 2011 году смартфоном или коммуникатором владели лишь 7% жителей Украины, а в 2013 году - 11%.

При этом отмечается, что наличие или отсутствие у украинцев смартфона в большей мере обусловлено возрастом и практикой пользования соцсетями, значительно меньше местностью проживания и практически не зависит от пола.

Так, согласно опросу, среди молодежи до 30 лет смартфоном владеют 92%, а среди представителей поколения "60+" - только 12%.

Среди пользователей соцсетей имеют смартфон 88%, а среди непользователей - 19%. Среди городских жителей владеют смартфонами более половины (58%), а среди сельских – чуть менее половины (48%).

При этом 57% владельцев смартфонов в Украине сказали, что уже не могут представить свою жизнь без данного гаджета, тогда как 39% - все еще смогли бы обходиться без смартфона.

Опрос проводился 13-21 февраля 2019 года. Опрошено 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь).

Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.