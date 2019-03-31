Смартфони мають 55% українців - половина з них не уявляють життя без гаджета

В Україні кількість власників смартфонів зросла до 55% проти 7% у 2011 році.

Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group, передає "Укрінформ".

"Більше половини українців (55%) мають такий девайс, як смартфон, тоді як 45% усе ще ним не обзавелися", - зазначили соціологи, додавши, що ще 2011 року смартфон або комунікатор був лише у 7% жителів України, а 2013 року - в 11%.

При цьому наголошується, що наявність або відсутність в українців смартфона в більшій мірі обумовлено віком і практикою користування соцмережами, значно менше місцевістю проживання і практично не залежить від статі.

Так, згідно з опитуванням, серед молоді до 30 років смартфон мають 92%, а серед представників покоління "60+" - лише 12%.

Серед користувачів соцмереж мають смартфон 88%, а серед некористувачів - 19%. Серед міських жителів мають смартфони більше половини (58%), а серед сільських - трохи менше половини (48%).

При цьому 57% власників смартфонів в Україні сказали, що вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета, тоді як 39% - все ще змогли б обходитися без смартфона.

Опитування проводилося 13-21 лютого 2019 року. Опитано 2001 респондента віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м.Севастополь).

Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,2%.