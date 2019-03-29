Городской комплекс Тигипко на Рыбальском планируют построить за 10 лет

Проект застройки Рыбальского полуострова в Киеве Lipki Island вызвал высокую заинтересованность международных инвесторов.

Об этом сообщили в девелоперской компании City One Development, которая реализует проект для группы ТАС Сергея Тигипко, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость инвестиций в проект оценивается в 600 млн долларов.

Проект представили на международной выставке MIPIM в Каннах. Он был признан на MIPIM лучшим инвестиционным мега-проектом в Европе по версии издания Europaproperty и вызвал заинтересованность международных инвесторов.

"Предполагается, что общий срок реализации проекта составит около 10 лет", - сообщили в City One Development.

В проекте Lipki Island предусмотрен поэтапный девелопмент офисного комплекса класса "А" арендной площадью порядка 50 тыс. кв. м в части участка, приближенной к историческому Подолу и планируемой станции метро. Кроме того, в проекте предусмотрено создание торгового центра микрорайонного формата и коммерческих площадей на первых этажах жилых домов.

Проект будет развиваться поэтапно, наращивая инфраструктуру на самом начальном этапе строительства каждой очереди проекта.

Согласно данным официального сайта Lipki Island City Resort, проект включает 36 домов этажностью от 2 до 30 этажей на 6,2 тыс. квартир. Площадь участка составляет 40 га, общая площадь комплекса – 927,7 тыс. кв. м. При этом площадь подземной части (паркинги) комплекса составит 208,3 тыс. кв. м, надземной – 719,4 тыс. кв. м. Ожидаемое количество жителей – 15,4 тыс. человек.

Кроме того, проект включает бизнес-центр общей площадью 58,2 тыс. кв. м (арендная – 43,5 тыс. кв. м), а также встроенные коммерческие помещения на 44,4 тыс. кв. м (арендная – 33,3 тыс. кв. м).

Как отмечает Liga.net, City One Development принадлежит Валерию Кодецкому, который более 10 лет управлял девелоперской компанией Ukrainian Development Partners Василия Хмельницкого.

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