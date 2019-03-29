Міський комплекс Тігіпка на Рибальському планують побудувати за 10 років

Проект забудови Рибальського півострова у Києві Lipki Island викликав високу зацікавленість міжнародних інвесторів.

Про це повідомили у девелоперській компанії City One Development, яка реалізує проект для групи ТАС Сергія Тігіпка, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість інвестицій в проект оцінюється в 600 млн доларів.

Проект представили на міжнародній виставці MIPIM в Каннах. Він був визнаний найкращим інвестиційним мега-проектом в Європі за версією видання Europaproperty.

"Передбачається, що загальний термін реалізації проекту становитиме близько 10 років", - повідомили в City One Development.

У проекті Lipki Island передбачено поетапний девелопмент офісного комплексу класу "А" орендною площею близько 50 тис. кв. м у частині ділянки, наближеної до історичного Подолу і планованої станції метро. Крім того, в проекті передбачено створення торгового центру мікрорайонного формату і комерційних площ на перших поверхах житлових будинків.

Проект буде розвиватися поетапно, нарощуючи інфраструктуру на початковому етапі будівництва кожної черги проекту.

Згідно з даними офіційного сайту Lipki Island City Resort, проект включає 36 будинків поверховістю від 2 до 30 поверхів на 6,2 тис. квартир. Площа ділянки становить 40 га, загальна площа комплексу - 927,7 тис. кв. м. При цьому площа підземної частини (паркінги) комплексу складе 208,3 тис. кв. м, надземної - 719,4 тис. кв. м. Очікувана кількість жителів - 15,4 тис. осіб.

Крім того, проект включає бізнес-центр загальною площею 58,2 тис. кв. м (орендна - 43,5 тис. кв. м), а також вбудовані комерційні приміщення на 44,4 тис. кв. м (орендна - 33,3 тис. кв. м).

Як зазначає Liga.net, City One Development належить Валерію Кодецькому, який більше 10 років керував девелоперською компанією Ukrainian Development Partners Василя Хмельницького.

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