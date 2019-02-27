Киевгорстрой признали лидером 2018 (укр)

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Холдингову компанію "Київміськбуд" визнали лідером 2018 року. Компанію нагороджено званням "Лідер року 2018" та відповідним сертифікатом на основі Національного бізнес-рейтингу в Україні.

Компанія отримала Золото рейтингу за результатами ранжування підприємств України по фінансово-економічними показниками.

Голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір зазначив, що це – результат роботи кожного працівника Компанії, це відзнака компетентності і відданості своїй справі.

"Коли компанію визнають лідером, і неодноразово – це додає сил і енергії йти далі. Водночас, статус лідера – це велика відповідальність. Відповідальність перед інвесторами, перед містом, перед суспільством. Наша головна мета – щоб якомога більше людей були забезпечені нормальними умовами проживання. І ми щодня докладаємо багато зусиль для реалізації цієї мети", – сказав Ігор Кушнір

У рамках рейтингу Орденом "Професіонал року" нагороджено головного бухгалтера Компанії Світлану Шевчук.

Національним сертифікатом "Керівник року" відзначено начальника кошторисно-договірного відділу Департаменту технічного забезпечення та комплектації будівництва Інну Фоміну.

Медаллю "За видатні заслуги в професійні сфері" нагороджено диретора підрядної організації - Товариства "Укрбуд Інвест" Віктора Маренича.

За виняткову працьовитість, відповідальність та раціональність у вирішенні робочих завдань Національним сертифікатом званням "Бухгалтер року 2018" нагороджено бухгалтера "Укрбуд Інвест" Ольгу Писну.

Міжнародний рейтинговий Союз Національних бізнес-рейтингів – це інформаційно-аналітичне структурне об’єднання Оргкомітетів Національних бізнес-рейтингів в країнах-учасницях (Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Україна).

Міжнародний рейтинговий Союз проводить комплексні дослідження в різних галузях господарської діяльності, використовуючи публічні статистичні дані про підприємства, виявляє процвітаючі компанії, яких нагороджує відповідними сертифікатами і медалями.