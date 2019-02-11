Хищение на 60 миллионов долларов: НАБУ закончило расследование

НАБУ завершило расследование в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к нанесению 60 миллионов долларов убытков "Государственной продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Об этом НАБУ сообщает в понедельник на своем официальном сайте.

Указывается, что 11 февраля подозреваемому и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

По версии следствия представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования, в том числе с признаками фиктивности, было поставлено ​​в Саудовскую Аравию.

"Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере 60 млн долл. США", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявляют, что представитель международного зернотрейдера через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, легализовал более 40,9 млн долларов, действуя согласно указаниям организатора схемы, которым оказался гражданин Венгрии.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. НАБУ также заявляет, что установлена ​​причастность к преступлению ряда лиц, среди которых - председатель правления ГПЗКУ.

"Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. США", - заявляют в ведомстве.

В этом деле обвинительный акт в отношении советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" в январе 2018 года направлен в суд. Еще два человека объявлены в розыск.

Украинская правда