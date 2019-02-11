Розкрадання на 60 мільйонів доларів: НАБУ закінчило розслідування

НАБУ завершило розслідування щодо представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання 60 мільйонів доларів збитків "Державній продовольчо-зернова корпорації України".

Про це НАБУ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Вказується, що 11 лютого підозрюваному та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

За версією слідства представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності, було поставлено в Саудівську Аравію.

"Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі 60 млн дол. США", - сказано у повідомленні.

В НАБУ заявляють, що представник міжнародного зернотрейдера через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, легалізував понад 40,9 млн доларів, діючи згідно з вказівками організатора схеми, яким виявився громадянин Угорщини.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року. НАБУ також заявляє, що встановлена причетність до злочину низки осіб, серед яких — голова правління ДПЗКУ.

"Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол. США", - заявляють у відомстві.

У цій справі обвинувальний акт стосовно радника голови правління ПАТ "ДПЗКУ" в січні 2018 року скеровано до суду. Ще дві особи оголошено в розшук.

Українська правда