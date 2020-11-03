ПроКредит Банк пришвидшує діджиталізацію через пандемію

ПроКредит Банк в Україні адаптується до викликів, спричинених пандемією коронавірусу, прискорюючи впровадження інтенсивної програми діджиталізації та розширюючи свою платформу онлайн-банкінгу.

Клієнти банку тепер отримують простіший, швидший та надійніший доступ до банківських послуг за нижчою ціною.

"Ринок готовий стати цифровим, – говорить Голова Правління ПроКредит Банку в Україні Віктор Пономаренко. – Ми бачимо це за статистикою. Кількість онлайн-транзакцій, приміром, значно зросла з початку карантину".

Давно переконавшись у тому, що майбутнє за цифровими сервісами, міжнародна банківська група з головним офісом у Німеччині розпочала програми переходу на цифрові технології задовго до пандемії.

"Коронавірус змусив нас пришвидшити цей перехід, — говорить пан Пономаренко. — Ми вже багато чого змінили і плануємо змінити ще більше, аби стати більш ефективними та цифровими".

Попри те, що фізичні особи та підприємства в Україні сильно постраждали від Covid-19, цього року ПроКредит Банк розширив свої портфелі як приватних, так і бізнес-клієнтів.

"Незважаючи на дестабілізацію, пов’язану як з коронавірусом, так і з економічними проблемами, ми розвиваємося у всіх сферах переходу на цифрові формати. Чим більше ринок до цього призвичаїться, тим кращі результати ми отримаємо вже наступного року. Я налаштований оптимістично", — запевняє пан Пономаренко.

Зростання в умовах коронавірусу. Якості, яких шукають клієнти, збігаються з основними принципами банку — прозорістю та надійністю, а також стрімким збільшенням масштабів діджиталізації.

"Нашою перевагою є прозорість, яку ми пропонуємо в нашому пакеті послуг, його вартості та самій бізнес-моделі, що дозволяє нам бути більш конкурентоспроможними на цьому ринку", — говорить пан Пономаренко.

Основний бізнес-напрямок ПроКредит Банку це надання позик бізнес клієнтам, і показники цього року свідчать, що загальний попит на інвестиції та розширення в Україні знизився. Втім, в банку відбувається значне зростання не лише кількості бізнес клієнтів, а й обсягів виданих позик.

"Ми досить добре витримуємо тиск. Ми адаптуємось і вчимось, як вести бізнес у майбутньому", — говорить пан Пономаренко.

Обслуговування приватних осіб. Головною принадою для них є комфорт і вартість.

"Діджиталізація дозволяє нам пропонувати клієнтам більше як з точки зору різноманітності послуг, так і з точки зору їх якості, — пояснює пан Пономаренко. — Наші клієнти мають доступ до приватного банкінгу на веб-сайті, а також встановлюють мобільні додатки, відтак отримуючи доступ майже до всіх доступних в Україні банківських послуг".

В умовах стрімкого поширення діджиталізації єдиною причиною для виходу з дому стало зняття готівки. ПроКредит Банк надає сьогодні безкоштовний доступ до всіх банкоматів України.

"Це частина нашого плану з надання прозорих та зрозумілих пакетів. Ви сплачуєте плату за послуги і отримуєте все необхідне для задоволення ваших банківських потреб", — говорить пан Пономаренко.

Для забезпечення найвищого рівня безпеки та дотримання нормативних вимог ПроКредит утримує власну ІТ-компанію, що надає послуги цій банківській групі по всьому світу.

"Це дозволяє нам створювати інструменти та програмне забезпечення, які користуються попитом у клієнтів, водночас підтримуючи високі стандарти безпеки на міжнародному рівні", — говорить Голова Правління.