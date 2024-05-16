Війна за ринок електромобілів: Євросоюз кидає виклик Китаю

Електромобіль Seagull одного з найбільших китайських виробників BYD (Build Your Dream) в КНР коштує близько 12 тис дол. Цінник прямих конкурентів цієї моделі американського виробництва стартує з позначки 30 тис дол.

Дешеві китайські електромобілі могли стати серйозною загрозою для американських автовиробників та політиків. Однак адміністрація президента США вирішила зіграти на випередження і підвищила мита з 28% до 103%.

Європейські чиновники помітили загрозу експансії ринку китайськими авто надто пізно. Якщо у 2019 році виробники з КНР майже не продавали електрокари в країнах Євросоюзу, то зараз їх частка на ринку блоку становить 8%.

Виробники почали бити на сполох, вимагаючи від Єврокомісії обмежити імпорт. Тим паче, що китайські компанії ще мають запас для подальшого зниження цін і вдосконалення машин. Хто вийде переможцем у цьому протистоянні?

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Як китайські електрокари підкорюють світ

У 2023 році компанія BYD продала 3 млн електрифікованих транспортних засобів – більше, ніж будь-який інший автовиробник у світі. Потужності конгломерату в Китаї дозволяють йому виготовляти 4 млн електромобілів на рік. Аби наростити їх виробництво, BYD почала експансію інших країн. Заводи компанії будуються в Бразилії, Таїланді, Угорщині та Узбекистані, на черзі – Індонезія та Мексика.

Світу відомі й інші бренди китайських електрокарів: MG, Nio, Xpeng, SAIC, Geely, Dongfeng, Li Auto. Їх кількість не повинна лякати, адже виробники з Піднебесної працюють у комфортних умовах: низькі витрати на робочу силу, дотації від держави, домінування у виробництві акумуляторів та автоматизованих ліній.

За даними митниці КНР, третина китайського експорту електромобілів припадає на країни Європейського Союзу. Щомісяця Піднебесна постачає в цю частину світу понад 40 тис нових машин. У січні-листопаді 2023 року азійський ринок заробив від продажу електрокарів європейцям 12,7 млрд дол.

ЕП не раз писала про те, як нові та вживані китайські електромобілі захоплюють український ринок. Серед головних причин – низька порівняно з американськими чи євросоюзівськими аналогами ціна і майже "нульове розмитнення". Чинна митна ставка на електромобілі в країнах ЄС становить 10%. Підстьобує продажі електрокарів і поступова заборона на двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) в ЄС.

CEO американської компанії Tesla Ілон Маск назвав електрокари з КНР "найбільш конкурентоспроможними" і припустив, що за відсутності торгових бар'єрів китайські компанії "майже знищать" більшість автомобільних компаній у світі.

"Виття" європейських автовиробників

Китайські автовиробники спричинили резонанс на автосалоні IAA Mobility в Мюнхені у 2023 році. 40% експонентів виставки були з Китаю, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році. Досі країни ЄС експортували в Китай набагато більше автомобілів, ніж імпортували, але перехід на електромобілі змінив цю традицію.

Країни блоку розраховують, що до 2030 року їхніми автомобільними дорогами рухатимуться щонайменше 30 млн електромобілів порівняно з нинішніми 3 млн. Реалізація плану десятикратного зростання цього ринку за "шестирічку" потребуватиме наявності сегмента "народних" електромобілів.

Претендентами на цей статус стали китайські виробники, моделям яких притаманні конкурентоспроможна ціна, інноваційні технології та стильний дизайн.

Гендиректор BMW Олівер Зіпс заявив, що китайські електрокари загрожують існуванню європейських автомобілів з ДВЗ початкового рівня – основи особистого транспорту середнього класу. Норми ЄС щодо викидів вуглецю унеможливили отримання виробниками прибутку від продажу малолітражних автомобілів.

Керівник Renault Лука де Мео опублікував 19-сторінковий відкритий лист до Старого світу, у якому описав план захисту від наступу електромобілів з Китаю. Він перелічує десять проєктів, які Європа повинна почати, щоб наздогнати китайську та американську електромобільні промисловості. Серед проєктів – створення фонду для розвитку європейської індустрії електромобілів.

Європейські чиновники побоюються, що мільйони працівників галузі опиняться під загрозою звільнення через стрімке зростання китайського експорту електрокарів. Прямо чи опосередковано сектор створює майже 14 млн робочих місць у Євросоюзі (6,1% від загальної кількості працевлаштованих).

Аналітики припускають, що до 2025 року частка китайських електромобілів може зрости з нинішніх 8% до 16%, враховуючи очікуване зростання виробництва Піднебесної, відносну відкритість економіки ЄС і розриви в конкурентоспроможності між європейськими та китайськими електромобілями.

Гендиректор Volkswagen Олівер Блюм повідомив, що група працює над скороченням витрат і бачить великі можливості для розширення виробництва електромобілів при зниженні витрат на виробництво акумуляторів на 50%.

"Ми повинні прискорюватися з точки зору електрифікації та диджиталізації, тому розробляємо власні платформи. Ми перебуваємо в хорошій позиції, але, врешті-решт, має значення швидкість", – заявив Блюм.

Нова тарифна війна

У жовтні 2023 року Європейська комісія почала антидемпінгове розслідування щодо китайських електромобілів. Такі розслідування ініціюють, коли іноземну країну підозрюють у субсидуванні компанії або групи компаній для виробництва певного продукту і ця субсидія шкодить європейській промисловості.

"Ціни на китайські електромобілі штучно утримуються на низькому рівні завдяки величезним державним субсидіям. Це спотворює наш ринок. Європа відкрита для конкуренції, але не для гонки на дно. Ми повинні захищатися від нечесної практики", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У березні у Єврокомісії заявили, що знайшли "достатні докази" того, що Китай порушив антисубсидійні правила блоку при експорті електромобілів.

Виявилося, що уряд КНР пропонував податкові пільги, переказував кошти підприємствам або надавав товари та послуги за цінами, нижчими за ринкові. Незаконна фінансова підтримка виробників призвела до демпінгу.

У підсумку китайські електромобілі виявилися в середньому на 20% дешевшими за їхні аналоги, вироблені в ЄС. Це ставить європейських виробників у невигідне становище, оскільки ті не отримують такої підтримки від своїх урядів.

Торгово-промислова палата Китаю в ЄС висловила стурбованість рішенням про початок розслідування. "Китайські виробники постачають висококласні або економічно ефективні електромобілі, які задовольняють різні вподобання споживачів, одержуючи визнання у світі, у тому числі в Європі. Ця перевага не є результатом державних субсидій", – зазначається на сайті організації.

Очікується, що тимчасові мита будуть запроваджені з липня 2024 року, а остаточні – до листопада. Введення компенсаційних мит Євросоюзом підвищить імовірність їх запровадження Великою Британією для захисту від перенасичення транспортними засобами, перенаправленими з ЄС, припускає Bloomberg.

Антидемпінгові мита торкнуться також електромобілів Tesla, які виробляються на заводах у Китаї для експорту у Євросоюз.

Дослідники з Rhodium Group підрахували, що для зупинки потоку дешевих китайських електромобілів у Євросоюз країнам блоку доведеться запровадити митні тарифи на рівні близько 50%. Вони припускають, що такі каральні заходи будуть занадто боязкими, щоб стримати китайських автовиробників.

Від радикальних кроків євробюрократів можуть зупинити контрзаходи Пекіна. ЄС перебуває під тиском, оскільки Китай є основним постачальником сировини та компонентів для ЄС. Європейські компанії можуть бути вразливими до раптових змін у правилах, які обмежать доступ до великого споживчого ринку Китаю.

Хай там як, а розслідування знаменує загострення відносин між ЄС та Китаєм, які були напруженими після пандемії і початку великої війни в Україні.