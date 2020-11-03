ПроКредит Банк ускоряет процесс диджитализации из-за пандемии

ПроКредит Банк в Украине адаптируется к вызовам, обусловленным пандемией коронавируса.

Банк внедряет программу диджитализации и расширяет свою платформу онлайн-банкинга.

Клиенты банка теперь получают простой, быстрый и надежный доступ к банковским услугам по более низкой цене.

"Рынок готов стать цифровым – говорит Председатель Правления ПроКредит Банка в Украине Виктор Пономаренко. – Мы видим это по статистике. Например, количество онлайн-транзакций значительно возросло с начала карантина".

Давно убедившись в том, что будущее за цифровыми сервисами, международная банковская группа с главным офисом в Германии начала программы поэтапного перехода на цифровые технологии задолго до пандемии. "Коронавирус заставил нас ускорить этот переход, – говорит Виктор Пономаренко. – Мы уже многое изменили и планируем изменить еще больше, чтобы стать более эффективными и цифровыми".

Несмотря на то, что физические лица и предприятия в Украине сильно пострадали от Covid-19, ПроКредит Банк показывает рост портфелей как частных, так и бизнес-клиентов.

"Несмотря на дестабилизацию, связанную как с коронавирусом, так и с экономическими проблемами, мы развиваем цифровые форматы во всех сферах нашей деятельности. Чем больше пользователей будут сознательно предпочитать онлайн-сервисы, тем лучшие результаты мы получим уже в следующем году. Я настроен оптимистично", – уверяет Пономаренко.

Рост в условиях коронавируса. Характеристики, которые стоят на первом месте для наших клиентов, совпадают с основными принципами работы банка – прозрачностью и надежностью, а также стремительным увеличением масштабов диджитализации.

"Прозрачные тарифы и простая бизнес-модель являются нашим преимуществом, что позволяет нам быть более конкурентоспособными на рынке", – говорит Пономаренко.

Основное бизнес-направление ПроКредит Банка – это финансирование бизнес-клиентов, и показатели этого года свидетельствуют, что общий спрос на инвестиции и расширение в Украине снизился.

Несмотря на экономические трудности и дистанционную работу, в банке наблюдается значительный рост не только количества бизнес-клиентов, но и объемов выданных кредитов.

"Мы достаточно хорошо выдерживаем давление. Мы адаптируемся и учимся, как вести бизнес в будущем". – говорит Пономаренко.

Обслуживания частных лиц. В первую очередь частному лицу важны комфорт и стоимость.

"Диджитализация позволяет нам предложить клиентам больше и в контексте разнообразия услуг, и с точки зрения их качества, – объясняет Пономаренко. – Наши клиенты имеют доступ к интернет-банкингу для частных лиц на сайте, а также устанавливают мобильное приложение. таким образом получая доступ почти ко всем доступным в Украине банковским услугам".

В условиях диджитализации единственной причиной для выхода из дома стало снятие наличных. ПроКредит Банк обеспечивает бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины.

"Это часть нашего плана по предоставлению прозрачных и понятных пакетов услуг. Вы платите фиксированную плату за услуги в месяц и получаете все банковские сервисы, которые вам нужны", – говорит Пономаренко.

Для обеспечения высокого уровня безопасности и соблюдения нормативных требований ПроКредит Банк пользуется услугами собственной IT-компании, предоставляющей программные решения группе банков ПроКредит по всему миру.

"Это позволяет нам создавать инструменты и программное обеспечение, которые пользуются спросом у клиентов, одновременно поддерживая высокие стандарты безопасности на международном уровне", – говорит Председатель Правления.