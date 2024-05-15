Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Росія продовжує системно нищити енергетику: лише з 22 березня відбулося п’ять масштабних атак з прицілом на теплові та гідроелектростанції. Руйнування інфраструктури призвело спочатку до обмежень у постачанні електрики промисловості, а з недавніх пір – і населенню. Не допомагають навіть рекордний імпорт й аварійна допомога з ЄС.

Погіршує ситуацію те, що відключення почалися в профіцитний травень, коли опалювальний сезон уже завершився, а до літньої спеки ще далеко. Тобто споживання зараз повинно бути на мінімумі. Усе це свідчить, що в період літнього піка, а тим більше під час сильних морозів узимку, ситуація в енергосистемі може бути набагато гіршою.

Що з енергосистемою

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за останні п'ять масштабних російських атак енергосистема втратила близько 8 ГВт потужностей. Для розуміння масштабу втрат: влітку 2021 року вся Україна споживала 15 ГВт.

Росіяни вивели з ладу 100% генерації державної "Центренерго", понад 80% об’єктів компанії ДТЕК Ріната Ахметова знищені або суттєво пошкоджені. Під обстрілами перебувають гідроелектростанції та інфраструктура "Укренерго", необхідна для передавання електроенергії. З 22 березня країна втратила майже 40% генерації.

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З огляду на проблеми із системами ППО і постійні атаки росіян масштаб відключень споживачів узимку буде набагато більшим, ніж в опалювальному сезоні 2022-2023 років. Проте системні перебої із світлом, імовірно, почнуться влітку, коли споживання зросте мінімум на 20-30% від поточного. Саме тому українцям необхідно ощадливо споживати електроенергію, особливо в періоди так званих піків: із 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Як змінюється споживання протягом доби

Споживання електроенергії протягом доби відбувається нерівномірно. Уночі та вдень у приватному помешканні працюють холодильник та Wi-Fi-роутер, а вранці та ввечері – ще й світло, пральна машина, праска, бойлер, телевізор, комп'ютер. Узимку до них додаються електрообігрівачі, влітку – кондиціонери. Особливості споживання електроенергії протягом доби демонструє графік її виробництва та споживання. Із зрозумілих причин ЕП не публікує актуальні дані.

На графіку зображене добове виробництво та споживання електрики в травні 2020 року, коли енергетика працювала в нормальному режимі. Її не обстрілювали російські ракети, тому в системі спостерігався профіцит. За чотири роки поведінка споживачів майже не змінилася. Графік споживання нагадує кардіограму: зранку та ввечері відбувається зростання, удень та вночі – зниження. Такі ж підвищення можна побачити взимку та влітку, а навесні та восени – спад.

Для безпечної роботи системи виробництво має щосекунди дорівнювати споживанню, тому для згладження піків та підтримки балансу диспетчери "Укренерго" зазвичай використовують так звану маневрову генерацію. Це теплові та гідроелектростанції, які відносно швидко збільшують та знижують виробництво електроенергії. Саме ці види генерації наразі є пріоритетною ціллю росіян та постраждали найбільше. Це суттєво ускладнює роботу енергетиків.

Додатковим інструментом балансування вітчизняної енергосистеми стали рекордні обсяги імпорту та аварійної допомоги з країн Євросоюзу. Попри це, навіть уночі, коли обсяги споживання найменші, "Укренерго" запроваджує обмеження для промисловості. Це свідчить про брак внутрішньої генерації навіть для покриття нічного споживання.

Відключення торкнулися й населення. 14 травня без живлення лишилися сотні тисяч споживачів у Сумській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Волинській областях та Києві. Поки що струм вимикають вранці та ввечері. Аби це не стало нормою, громадянам у цей час слід економити електроенергію.

Як зменшити споживання

Щоб зменшити навантаження на енергосистему та зекономити власні кошти, треба переглянути підхід до використання найбільш енергоємних приладів. В інструкції до кожного з них вказана потужність споживання. До пʼятірки найбільших "пожирачів" енергії входять варильна поверхня, електрична духова шафа, тепла підлога, сушильна машина та кондиціонер. З усім переліком можна ознайомитися нижче.

Слід звести до мінімуму використання цих приладів або вмикати їх не в години пікового навантаження, тобто користуватися лише вдень або вночі. Від 1,5 кВт до 2,5 кВт споживає бойлер, тому нагрівати ним воду бажано перед використанням. Посудомийна машина споживає 0,8-1,9 кВт, тому мити посуд варто в мийці на кухні. Для приготування та розігріву їжі краще використовувати мікрохвильову піч. Вона споживає менше електроенергії і швидше нагріває їжу.

Обігрівачі та кондиціонери бажано вмикати лише вночі, коли споживання в країні суттєво зменшується. У більшості пральних машин є функція "відкладене прання", тому його теж доцільно перенести на нічний час, запрограмувавши час старту. Павербанки та акумулятори також доцільно заряджати вночі. Щоб зменшити споживання електрики, варто замінити старі лампи розжарювання на LED-лампи. При цьому світло бажано вмикати лише в тих кімнатах, де є люди.

Перелічені заходи можуть здатися несуттєвими, але якщо до них дослухається більшість українців, це позитивно вплине на роботу енергосистеми.

"Економія електрики може замінити роботу двох-трьох блоків теплової генерації, які наразі недоступні через російські обстріли. Це доволі багато. Ощадливе споживання громадян та бізнесу дуже допомагає проходити складні періоди. Без економії було б набагато гірше", – каже співрозмовник ЕП в одній з енергетичних компаній.