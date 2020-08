Довготривалі інвестиції в компанію: вісім книжок з нетиповими стратегічними рішеннями

Інтернет-книгарня Yakaboo та ЕП зібрали книги, що розкривають питання бізнес-стратегії і допомагають масштабувати бізнес.

Як у 1996 році компанії Apple вдалося втриматися на плаву після виходу Windows-95? Apple знайшла нову вузькоспеціалізовану нішу для розвитку.

Гнучкість мислення, володіння унікальними знаннями, уміння ефективно налаштовувати роботу в компанії та планувати свій час забезпечує конкурентні переваги на ринку.

Спільно з інтернет-книгарнею Yakaboo ЕП зібрала книги, що комплексно розкривають питання бізнес-стратегії, допомагають віднайти власний "блакитний океан" і масштабувати бізнес.

Провідний спеціаліст у сфері вивчення конкуренції Майкл Портер ділиться своїм багаторічним досвідом стратегічного планування бізнесу та формування дій задля досягнення економічної переваги.

За свою кар'єру він виступав бізнес-консультантом DuPont, Royal Dutch Shell і Procter&Gamble, працював радником в уряді США за президента Рейгана, консультував уряди Індії, Нової Зеландії, Канади та Португалії.

Книга містить комплексну модель методів аналізу, що допоможе компанії дослідити свою галузь як цілісне явище, передбачити шлях її подальшого розвитку, зрозуміти конкурентів і побудувати конкурентну стратегію.

Майкл Портер представляє загальну схему аналізу структури галузі та гравців ринку, методи вивчення конкурентів і зчитування сигналів ринку, принципи теорії ігор, аналіз стратегічних груп у галузі і дослідження відмінностей в їхній продуктивності, метод прогнозування можливих шляхів розвитку галузі та дослідження найважливіших типів стратегічних викликів, що постають перед фірмами в процесі конкуренції всередині галузі.

Складно привернути увагу клієнтів через їхню численність у ніші? Ребрендинг і зміна команди вже не допомагають? Варто відійти вбік та поглянути на всю ситуацію під новим кутом. Професори бізнес-школи INSEAD Рене Моборн і В. Чан Кім пропонують вийти за межі шаблонів і дати поштовх глобальній економіці. Проаналізувавши діяльність компаній у 30 галузях за останні 100 років, автори зробили висновок, що успішний бізнес можна будувати не за принципом конкуренції, а завдяки створенню безальтернативного ринкового простору. Цю теорію свого часу застосовували China Mobile, Starwood Hotels й Resorts, Nintendo.

"Стратегія Блакитного Океану. Як створити безхмарний ринковий простір і позбутися конкуренції" — визнаний бестселер за версіями Wall Street Journal і BusinessWeek, який вже понад сім років входить до десятки кращих ділових книжок на Amazon. Нове видання книги доповнено досвідом практичного застосування стратегії, рекомендаціями з перетворення досягнень на постійний процес оновлення та аналізом типових пасток, що трапляються на шляху до створення комерційно переконливого "блакитного океану".

Генеральний директор компанії Hurricane Group, Inc. Брендон Вебб зміг втілити весь свій досвід "морського котика" в успішний бізнес і ділиться перевіреними методами зі своїми читачами. Які уроки та навички військовика допомогли автору створити багатомільйонну компанію? Які основні риси справжнього лідера? Що допомагає розвивати бізнес? Книга сповнена цікавих інсайтів.

Інтенсивна зосередженість на справі, чітке уявлення про бізнес, постійний пошук нових знань, невтомна праця та прагнення віднайти кращі рішення, відсутність страху перед невдачами та провалами, звільнення проблемних працівників, аналіз потреб ринку — основні поради для власників бізнесу від "морського котика". Завдяки настановам автора ви зможете сфокусуватися на пріоритетних напрямках, перестати зволікати зі змінами та вирішите давні бізнес-питання, що дасть поштовх розвитку вашої справи.

Успішна підприємиця Катерина Ленгольд у 20 років заснувала свій перший стартан, а в 23 — продала його каліфорнійській супутниковій компанії та стала наймолодшим віце-президентом у світовій аерокосмічній індустрії. Авторка вирішила створити для себе щоденник, що допоможе розв’язати величезну кількість завдань, навести порядок в розкладі, розставити пріоритети та розподілити час, щоб звільнити кілька годин для хобі, спорту, сім'ї та друзів.

Катерина Ленгольд поексперементувала з різними видами тайм-менеджменту та визначила, що планування на 9 тижнів — найефективніше. У щоденнику авторка викладає основні положення своєї система планування, що складається з чотирьох елементів: постановки цілей на 9-тижневий спринт, формування корисних звичок, розпису дня 30-хвилинними блоками, щоденної рефлексії (ведення журналу). У цій книжці ви дізнаєтесь, як поєднувати особисте життя, роботу й розвиток, де шукати енергію й мотивацію, як позбутися хаосу в роботі та житті за короткий час.

Мабуть, вас теж хвилювало питання, як масштабувати бізнес? Мільйони людей засновують нові фірми, але 96% із тих, що виживають, залишаються малими, і тільки деякі розвиваються та отримують виторг понад 10 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, 1 мільярда доларів. Експерт із розвитку бізнесу Верн Гарніш і команда Gazelles розкривають методику позитивних змін у своїй книзі.

Книгу структуровано за чотирма аспектами рішень, які потрібно ухвалювати лідеру: люди, стратегія, реалізація, гроші. Як правильно організувати робочий процес, утримати працівників та їхню зацікавленість у роботі, що таке стратегічна команда та як її побудувати, як визначити стратегію бізнесу та помітити проблеми з її реалізацією, який цикл обігу грошей та як збільшити обсяг коштів підприємства — конкретні відповіді та шляхи досягнення успіху ви знайдете в книзі. Автори пропонують набір методик, що допоможуть сформувати ефективний план розвитку вашої компанії, окреслити стратегічні завдання і, як наслідок, розширити підприємство та збільшити його прибутки.

Одна з кращих бізнес-книжок на Amazon, бестселер за версією The New York Times, The Wall Street Journal та The Sunday Times, що змінює усталене уявлення про ведення бізнесу. Девід Хайнемайер Хенссон і Джейсон Фрайд діляться досвідом, як створити компанію, продуктами якої користуватимуться понад 3 мільйони людей з усього світу, не працюючи 100 годин на тиждень і не залучаючи ризиковані інвестиції. Автори заснували компанію 37signals, що 2014 року була перейменована в Basecamp. У її штаті лише 14 працівників.

Девід Хайнемайер Хенссон і Джейсон Фрайд розповідають, з чого розпочати планування нового бізнесу, як знайти своє місце на ринку, чи варто залучати інвестиції, який продукт зацікавить споживачів, як налаштувати ефективний робочий процес, завоювати аудиторію та бути попереду конкурентів, про антикризові заходи та організаційну культуру. Ця книга одночасно надихає, збиває з пантелику та дає корисні практичні настанови. Після її прочитання ви зміните свій погляд на бізнес.

Як з’ясувати, що для роботи компанії вибрано гарну стратегію, а не погану? Які критерії кожної з них? Один із найвизначніших спеціалістів у темі стратегії та управління, викладач Вищої школи управління імені Джона Андерсона Річард Румельт брав участь у розробці стратегій десятків компаній і ділиться секретами успіху з читачами.

Автор розмежовує погану і хорошу стратегією та описує шлях досягнення бажаного. Гарній стратегії притаманні: узгодженість, координування дій, політики та ресурсів задля отримання позитивних результатів. Річард Румельт характеризує стратегію перебудови компанії Apple та операцію "Буря в пустелі" як дива-стратегії, що завдяки нетиповим підходам здобули неймовірний успіх. Хочете знати чому? Шукайте відповідь у книзі. Багаторічний досвід автора та його аналітичний склад розуму допомогли створити неординарний підхід до розробки стратегії, що можна застосовувати в організаціях будь-якого сектора економіки.

Американський бізнесмен Стів Кейс стояв біля витоків інтернету. У 1985 році, коли ніхто не вірив у можливості всесвітньої павутини, він заснував компанію AOL. Звісно, як і усіх піонерів, спочатку їх очікували невдачі, однак уже в 1990-ті роки AOL став одним із найуспішніших бізнесів світу. Можливо, без їхніх ідей інтернет у сучасному вигляді з'явився би десятиліттями пізніше.

Стів Кейс розповідає про 3 хвилі інтернету. Перша хвиля — зародження в межах роботи компанії AOL, друга — розгорнулася у XXI столітті та подарувала світові Google, Facebook та Amazon. Зараз стартує третя хвиля — справжнє IT-цунамі, що переверне світ із ніг на голову, "інтернет усього". Автор подає детальну інструкцію, як підприємцям вижити в таких умовах. Під наступом IT-цунамі вистоїть тільки той бізнес, що володітиме знаннями, буде готовий змінюватися та адаптуватися до нових умов, співпрацюватиме з партнерами.