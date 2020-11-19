На розвиток культури передбачено 27 мільярдів - Марченко

У зведеному держбюджеті на 2021 рік на фінансування культури передбачено близько 27 мільярдів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Видатки на галузь культури встановили на рівні 0,5% ВВП, чого має вистачити для фінансування держзакладів культури, захисту української мови та забезпечення потреб у театрі та кіно.

"Порівняємо обсяги видатків на культуру у 2020-му і 2016-му. Чотири роки тому видатки зведеного бюджету на культуру і мистецтво сягали 10.55 млрд гривень. Цього року – 20.35 млрд (+93%). Наступного року у планових показниках зведеного бюджету на культуру і мистецтво заклали близько 27 млрд грн", - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Між іншим, на українське кіно очікується виділити 671,1 мільйона гривень. На фінансування грантів Українського культурного фонду - 697,4 мільйона.

"Цих коштів вистачить на розвиток 418 проектів. Серед них – 157 інноваційних проектів, 124 – міжнародних, 62 – із збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання. Плануємо дати гроші на старт 75 мистецьких проектів, які вперше отримають державну підтримку", - наголосив Марченко.

Економічна правда