Народні депутати vs невідомі чиновники: хто насправді керуватиме країною

Велика частина депутатів фактично не впливає на бюджет і не контролює, як витрачаються кошти платників податків. Як допомогти новій Раді правильно управляти сотнями мільярдів, що належать українцям. (рос)

Всю прошлую неделю новые народные депутаты, от партии Слуга народа, учились в Трускавце азам управления государства Верховной Радой, писали стратегию своего развития, слушали о правилах разработки законопроектов, и тд.

Возможность сдать первый тест на умение "работать по новому" новый парламент будет сдавать уже в сентябре: согласно Бюджетному Кодексу, до 15 сентября Кабмин должен подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона про государственный бюджет на следующий год.

Почему это - тест? Степень и качество изменений в стране будет зависеть не только от способности народных депутатов собрать большинство под голосование за отдельный "хороший" закон. С этим, очевидно, теперь проблем в Раде не будет.

После голосования любой закон нужно уметь внедрить, а в ряде случаев - еще и в достаточной мере профинансировать. И первое - частично, и второе - в полной мере - зависит именно от госбюджета.

Скажем, именно законом про госбюджет можно дать слишком мало или не дать вовсе денег на реализацию любой инициативы. Или временно приостановить действие отдельного закона вообще. К примеру, законом про госбюджет на 2019 год приостановлено действие отдельных частей 5 законов.

Или же раздуть расходы бюджета настолько, что экономика не выдержит и погрузится в кризис - как это случилось в результате бездарной политики управления госфинансами в 2011-2013 годах.

Что правда, в этом контексте переживать пока не о чем. Минфин внимательно следит за тем, чтоб бюджет был, насколько возможно, сбалансирован.

Но есть другой, крайне важный аспект влияния госбюджета на развитие экономики, и разговор об этом аспекте пока находится фактически под "табу". Это - то, на что именно тратятся деньги налогоплательщиков в рамках бюджета, и какой эффект от этих расходов имеет наша страна.

И вот здесь, компетентность парламента стремится к нулю. Почему, и о чем конкретно идет речь?

Loading...

Бюджетом управляет deep state, а не депутат

Закон про государственный бюджет - это около 600 бюджетных программ (строчки, которые мы видим в 3 Додатке к закону про госбюджет), от нескольких миллионов, но нескольких миллиардов "стоимостью" каждая.

Каждая такая статья - отдельный "пакет" финансирования, в котором - содержание десятков госпредприятий, бюджетных учреждений, субсидий, десятков (или десятков тысяч) людей.

Способны ли народные депутаты в деталях проанализировать, и принять взвешенное решение о целесообразности именно такого финансирования, и именно в таком размере, по каждой из этих 600+/- статей?

Такое редко знают в деталях даже профильные министры, и почти никогда - народные депутаты. Хорошо это знают только отдельные госслужащие, которые (каждый по своей - часто ведомой одним им формулам) - считает запрос на финансирование конкретной статьи госбюджета.

Взять, к примеру, одну из програм Государственного управления делами (Державного управління справами).

Программа 0301130 посвящена теме, которая сейчас у всех на слуху - обучению и тренингам для госслужащих. На эту цель в 2019 году Украина потратит ни много ни мало 278 млн грн. Фактически почти полностью эта сумма (276 млн грн) - это финансирование Национальной академии государственного управления (НАДУ) при Президенте Украины.

Но на что пойдут эти деньги? Сколько именно госслужащих, как и чему обучает НАДУ? Как это обучение конвертируется в улучшение качества работы госаппарата? Просто для сравнения, финансирование НАДУ - это 11 годовых бюджетов университета Киевская школа экономики. При том, что тренинги для того же Минфина или народных депутатов из "Слуги народа" проводит именно КШЕ, а не НАДУ.

Или, к примеру, программа МЗ с многозначительным названием "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе охраны здоровья".

В этой программе "сидит" финансирование 13 бюджетных учреждений, но какой эффект для страны дает большая часть из них – загадка, которую МОЗ настойчиво пытается разгадать.

Другими словами, бюджетом - а значит, в высокой степени и страной - управляют не народные депутаты, не президент или премьер-министр, а deep state, не известные широким массам и даже политикам и министрам чиновники.

Что делать

На самом деле, такая проблема есть в большинсиве стран, но в развитых государствах ее решают при помощи так называемого программного бюджетирования.

Логика програмного бюджетирования - дать политикам (президенту, премьеру, министрам и депутатам) простой содержательный документ (бюджетную программу, где 1 программа = 1 политика), из которого можно быстро понять цель политики, как ее будут достигать, и как вымерять, помогает ли трата бюджетных денег двигаться к цели.

Именно програмное бюджетирование (ПБ) - едва ли не самый эффективный инструмент контроля политиков и общества за тем, на что тратятся деньги бюджета, в таких странах, как Канада, Британия, Австралия, Южная Корея, и у многих других, которые последние два десятилетия активно переходят на ПБ, как один из ключевых элементов среднесрочного бюджетного планирования.

Согласно лучшим практикам других стран, рекомендациям ОЭСР и Всемирного Банка, на каждое министерство должно приходиться не больше 5 бюджетных программ, ведь чем меньше программ - тем легче политикам следить за их исполнением.

В каждой программе есть цели, индикаторы их достижения, объем финансирования на среднесрочный период. Здесь можно посмотреть, как выглядят описание целей бюджетных расходов по отдельным бюджетным программам Австралии и Канады.

В Украине формально программное бюджетирование тоже есть и применяется с далекого 2002 года. Но украинские "паспорта" бюджетных програм лучше не брать в руки "неподготовленному читателю".

Как и многие другие инструменты госуправления, програмное бюджетирование (или официально - программно-целевой метод бюджетирования) было выхолощено очень плохим исполнением.

Примеры паспортов бюджетных программ: МинАПК, ДУС, Минэнерго.

Общая проблема всех програм - отсутствие адекватных целей политик, отсутствие информации, как эти цели планируется достигать, нерелеватные показатели эффективности, которые не дают никакой информации о том, удается ли достигать заявленных целей.

Это порождает дополнительные возможности для коррупции, содержания десятков госпредприятий и бюджетных учреждений, полезность которых для государства стремится к нулю, а финансирование выделяется просто потому, что у руководителей этих бюджетных учреждений "сложились хорошие отношения" с профильными чиновниками.

Попытку исправить ситуацию и сделать паспорта бюджетных програм более качественным документом распределения бюджетных денег в 2019 году сделал Минфин.

В начале года он запустил процедуру осмотра расходов spending review з огляду витрат. Этот процесс призван определить, насколько бюджетное финансирование помогает достичь целей политик.

Но в нынешнем году осмотр касается не больше двух десятков программ. И даже если эта попытка Минфина окажется успешной, первая в 2018 году потерпела фиаско, в том числе из-за неспособности отдельных министерств посмотреть на свои сложившиеся практики работы, то понадобится несколько десятков лет, чтобы нынешними темпами навести в украинском бюджете порядок.

Что делать тогда, и причем здесь народные депутаты? В полномочиях нового парламента - перезапустить програмное бюджетирование в Украине. Законодательные основания для этого уже есть.

По инициативе Минфина, с 2018 году в Бюджетный Кодекс Украины вписано, что при подаче проекта закона про госбюджет на рассмотрение Рады, Кабинет Министров обязан также предоставлять информацию о том, какими есть цели политик, на которые предполагается тратить бюджетные средства, и какими индикаторами достижение этих целей можно доказать.

То есть, по сути под каждую строку расходов госбюджета, вместе с проектом Закона про госбюджет, должен быть подан короткий документ с описанием целей этих расходов и того, как народные депутаты смогут понять, достигаются ли эти цели.

Но теперь к закону нужна политическая воля. Новой Верховной Раде необходимо требовать, чтобы каждая бюджетная программа отвечала конкретной политике, имела четкую цель, объясняла обществу, как именно министерство планирует достигать эту цель, и имела индикаторы, которые позволят замерить.

И если к подаче проекта бюджета-2020 сделать это практически не возможно, то подготовить принципиально нового качества бюджет-2021 есть все возможности и время.

Иначе народные депутаты и дальше будут только свадебными генералами, управляя деньгами бюджета только формально, в то время как реальная власть находится у deep state.

Не говоря уже о том, что полноценный запуск програмного бюджетирования станет самым эффективным инструментом внедрения анализа политик, о котором на тренингах в Трускавце рассказывали преподаватели Киевской школы экономики.

Дарина Марчак, руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления, Киевская школа экономики