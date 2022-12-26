Відкриті дані зараз та їх роль у післявоєнному відновленні України

Відкриті дані — основа антикорупційної та прозорої роботи уряду. Кожен громадянин, журналіст чи бізнес може отримати доступ до публічної інформації про роботу влади та державних інституцій.

Наприклад, дізнатися, скільки податків сплачують компанії, перевірити законність будівництва, дізнатися про те, які препарати та де можна отримати за програмою "Доступні ліки", відстежувати, за які законопроєкти голосував депутат тощо.

На базі відкритих даних можна контролювати та аналізувати роботу держави, покращувати державні сервіси та створювати нові.

Відкриті дані — пріоритет Мінцифри з перших днів роботи. Ми поставили ціль — увійти в трійку лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних, і вже досягли цього.

У 2020 році Україна вперше потрапила до європейського рейтингу відкритих даних Open Data Maturity Report. Це щорічне та найбільш авторитетне дослідження Єврокомісії щодо розвитку сфери відкритих даних.

2 роки тому ми посіли 17 місце та були у групі країн, які найшвидше розвиваються. У 2021 році піднялися вже на 6 місце та стали країною-трендсеттером сфери. Попереду були Франція, Ірландія, Іспанія, Польща та Естонія.

Цього року Україна посіла 2 місце з результатом зрілості сфери відкритих даних на рівні 97%. Це лише доводить що сфера відкритих даних, попри повномасштабну війну, продовжує розвиватись.

Доступ до всієї публічної інформації у формі відкритих даних буде відновлено одразу після нашої перемоги.

До початку повномасштабного вторгнення команда Мінцифри розробила зміни до законодавства про відкриті дані. Ми прагнули затвердити на національному рівні стратегію розвитку відкритих даних до 2025 року.

Також внести зміни до Постанови №835, щоб розширити перелік обов’язкових до публікації наборів відкритих даних та затвердити стандарти публікації відкритих даних.

Також розвиваємо політику відкритих даних і на місцевому рівні. У більш ніж 10 містах України успішно розгорнули власні портали відкритих даних, інформація з яких автоматично передається на Єдиний державний веб-портал відкритих даних.

Це стало можливим завдяки програмі регіонального розвитку відкритих даних, започаткованою Міністерством. Загалом у 2021 році порталом data.gov.ua скористалися понад 2 мільйони унікальних користувачів.

Як війна вплинула на сферу відкритих даних

Для забезпечення інтересів національної безпеки та оборони України і найголовніше — задля захисту життя та здоров’я українців — 24 лютого Мінцифра як держатель порталу зупинила роботу data.gov.ua.

Отже, ворог не зміг скористатися публічною інформацією в особистих цілях. Однак попри війну, сфера відкритих даних продовжує розвиватися.

Постійно підтримуємо зв’язок з силовим блоком для вироблення єдиних підходів щодо тимчасового обмеження доступу до інформації та забезпечення публікації критично важливих антикорупційних наборів даних.

Так, в перші дні війни сервіс Опендатабот розробив спрощену версію для перевірки транспорту на блокпостах. Українська компанія YouControl розробила застосунок "ТиХто", з яким перевіряли документи та реєстрацію транспортного засобу, що було особливо актуальним під час перевірок на блокпостах.

Національне агентство з питань запобігання корупції України розробило портал Війна та санкції, на якому оприлюднена інформацію про підсанкційних осіб. Крім того, кожен, хто володіє інформацією про активи осіб, причетних до війни в України, може повідомити про них.

Інформація буде перевірена, а активи заморожені та в подальшому використані для відбудови України.

YouControl розробила інструмент Ruassets, який перевіряє, чи мають світові та українські компанії приховані зв'язки з росією чи білоруссю. Загалом в інструменті використовується понад 100 наборів відкритих даних — як українських так і міжнародних.

Сфера відкритих даних під час війни

1 серпня ми відновили роботу Єдиного державного вебпорталу відкритих даних, фактично перезапустивши сферу під час війни. За три місяці ним скористались понад 400 тисяч унікальних користувачів, що лише підтверджує цінність та затребуваність відкритих даних в суспільстві.

Проте не всі набори даних зараз доступні на порталі, це пов’язано з питаннями безпеки. Ми провели аналіз інформації на порталі та тимчасово вилучили із загального доступу дані, які потенційно може використати ворог.

Наприклад, інформація про точне місце розташування об'єктів енергетичної інфраструктури, військових частин тощо. А також інформація про фізичних та юридичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Постійно підтримуємо зв’язок із силовим блоком. Щоб знайти єдині підходи щодо тимчасового обмеження доступу до інформації та одночасно забезпечити публікацію критично важливих антикорупційних наборів даних.

Ситуація на фронті змінюється кожного дня, і це безпосередньо впливає на можливість відкриття більшої частини інформації. Передусім тієї, що стосується щойно звільнених від окупантів територій.

Крім того, відкриті дані активно допомагають українцям наближати нашу спільну перемогу. Наприклад, військові активно використовують OSINT (Open source intelligence) — розвідка за відкритими даними.

Ця технологія дозволяє шукати, аналізувати та використовувати військову, політичну, економічну та іншу інформацію у сфері національної оборони та безпеки, розслідувань тощо.

Саме за допомогою відкритих даних та OSINT українські правоохоронці отримують інформацію про окупантів та колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, OSINT допоміг спростувати російську брехню про "західні інсинуації" про масові вбивства мирного населення в Бучі.

Але це працює в обох напрямах. Тому наше завдання — забезпечити використання українських відкритих даних лише на користь українського народу і не допустити отримання потенційно важливої інформації про українську державу та народ ворогом.

Разом з тим, попри війну, продовжуємо підвищувати навички роботи з відкритими даними. Спільно з ОБСЄ запустили та провели Навчальну програму з аналізу та візуалізації відкритих даних, до якої долучилися співробітники медіа.

Плануємо продовжити програму в 2023 році, до якої залучимо представників бізнесу та державних службовців. Разом з USAID / UK aid проєктом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" запустили конкурс Open Data Services Support. Чотири переможці отримають 1,1 млн гривень на реалізацію проєктів на основі відкритих даних.

Крім цього, підвищуємо обізнаність населення про можливості використання відкритих даних у повсякденному житті. Наприклад, за допомогою сервісу Open Data Toolkits можна перевірити бізнес-партнерів, шукати та перевіряти лікарські засоби, моніторити стан навколишнього середовища та багато іншого, що можуть запропонувати відкриті дані.

Плани Мінцифри в сфері відкритих даних

Найбільш актуальним зараз залишається оприлюднення та оновлення відкритих даних. З 24 лютого досі залишаються неопублікованими набори даних, які містять критично важливу під час війни інформацію.

Ми активно працюємо з розпорядниками з метою відновлення публікації наборів даних. У пріоритетах — Єдиний державний реєстр судових рішень. Активно співпрацюємо з Мін’юстом, з НАЗК щодо відновлення публікації Реєстру декларацій та Реєстру корупціонерів.

Окремо варто виділити Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зараз намагаємось знайти оптимальне рішення публікації відомостей з нього на час дії воєнного стану. Повністю, як і всі інші набори даних, він стане доступним після нашої перемоги.

Намагаємось відновити публікацію наборів даних, розпорядником яких є Державна податкова служба. Це і ліцензійні реєстри, і відомості про надходження податків та зборів до бюджету та Інформація про податковий борг.

Найближчим часом буде відновлено публікацію відомостей з Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва. Це один з найбільш популярних та затребуваних наборів на data.gov.ua

Плануємо законодавчо унормувати публікацію відкритих даних на час воєнного стану. Вже провели публічне обговорення проєкту. Прагнемо знайти найбільш оптимальний баланс між забезпеченням прозорості і підзвітності та інтересами національної безпеки.

Також винесемо на громадське обговорення нову стратегію розвитку сфери відкритих даних з урахуванням викликів, які ставить перед нами війна та післявоєнне відновлення України.

Майбутнє відкритих даних та їхня роль у післявоєнному відновленні України

Найближчим часом має розпочатись наповнення Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, який дасть змогу зробити процес відновлення України прозорим з самого початку.

Крім того, спільно з міжнародними партнерами розробляємо концепцію комплексної системи моніторингу післявоєнного відновлення України на основі відкритих даних.

Наша ціль – забезпечити максимально швидке і ефективне відновлення української економіки та суспільства, прозорий процес використання міжнародної допомоги на відновлення України.

Продовжимо також наближати європейське майбутнє України. Вже розпочали аналіз відповідності українського законодавства у сфері відкритих даних та поводження з інформацією до вимог Європейського Союзу. Плануємо впроваджувати найкращі практики.

Відкриті дані — надзвичайно важлива частина роботи Мінцифри, адже саме вони гарантують прозорість та підзвітність влади. Доступ до інформації дозволяє кожному українцю контролювати владу та впливати на життя держави.