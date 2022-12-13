У "Дію" додали дві нові послуги для ВПО
Внутрішньо переміщені особи можуть змінити місце проживання та скасувати статус ВПО онлайн у "Дії".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
У відомстві нагадали, що ще на початку повномасштабного вторгнення на портал додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1.4 млн українців.
Відтепер в застосунку "Дія" доступні ще 2 нові автоматичні послуги для переселенців:
- зміна місця реєстрації (якщо переїхали до іншого міста України),
- скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).
Обидві послуги є автоматичними, процес відбувається без участі державного службовця.
Раніше, щоб отримати послуги для ВПО, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де особа тимчасово перебуває. Зараз зробити це стало доступним за кілька кліків у застосунку "Дія".
"Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Також зверніть увагу, що для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію", – наголосили в Мінцифри.
Нагадуємо:
Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.