Як відкриті дані допомагають Україні під час війни

До війни, розв’язаної Росією, Україна була одним з європейських лідерів у сфері відкритих даних.

Різними сервісами та застосунками на їх основі щомісячно користувались понад 7 мільйонів українців, а їх економічний та соціальний вплив зростав пропорційно росту кількості.

Через воєнний стан, доступ як до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних України, так і до місцевих порталів окремих міст тимчасово обмежено, адже інформація, яка у мирний час допомагала боротися з корупцією, приносила в державний бюджет мільйони гривень та дозволяла будувати демократичне суспільство, зараз може бути використана ворогом проти України.

Під час війни відкриту інформацію можуть використовувати для OSINT – розвідки на основі відкритих джерел інформації.

Але сьогодні приділимо увагу відкритим даним — як ефективному інструменту боротьби з локальними та глобальними кризами.

Адже інформація у машиночитаних форматах може бути повторно використана для побудови різного роду сервісів, застосунків та використана для побудови стратегії подолання кризи. Світ вже знає декілька таких успішних кейсів:

— Мінімізація наслідків епідемії Еболи на сільське господарство та забезпечення населення їжею в Сьєрра-Леоне.

— Планування та доставка гуманітарної допомоги до найбільш постраждалих районів під час землетрусу в Непалі.

Для швидкого обміну відкритими даними, та створення сервісів на їх основі, які допомагають подолати кризи, Управлінням ООН з координації гуманітарних питань створено спеціальний портал — Humanitarian Data Exchange — найбільша увага на якому приділена питанням біженців, подолання бідності спричиненою війнами, а також захисту найуразливіших груп населення.

Які набори відкритих даних пов'язані з війною в Україні вже доступні

Санкції проти Росії та Білорусі

На європейському порталі відкритих даних (European Data Portal) публікується набір даних, що містить перелік документів, які об’єднують заходи, вжиті ЄС на знак солідарності з Україною.

Набір даних включає перелік усіх чинних нормативних актів європейських інституцій щодо заходів допомоги Україні, а також санкційної протидії російській агресії, публікується та регулярно оновлюється у форматі CSV.

Також на Європейському порталі опубліковано набір даних з переліком санкцій та планом їх реалізації, введених інституціями ЄС проти фізичних та юридичних осіб, які підпадають під фінансові санкції ЄС, в тому числі через війну в Україні.

Національне агентство з питань запобігання корупції України розробило спеціальний портал Війна та санкції, на якому зібрано всю інформацію про підсанаційних фізичних та юридичних осіб.

Набір даних опубліковано у форматі CSV, крім того реалізований доступ до набору даних за допомогою АРІ.

Більше того, кожен, хто володіє інформацією про активи осіб, причетних до війни в України, може повідомити про них, інформація буде перевірена, а активи заморожені та в подальшому використані для відбудови України.

Міграція та біженці

Розділ на Operational Data Portal Агентства ООН у справах біженців, присвячений ситуації щодо українців, які вимушено виїхали з України через війну.

Серед іншого, доступні дані у форматах JSON та CSV, щодо кількості вимушених переселенців в країнах, що межують з Україною, розподіл по часу їх прибуття в країну, а також інформація про кількість осіб які повернулися в Україну з моменту початку повномасштабної війни. Уся інформація вже візуалізована за допомогою Microsoft Power BI

Розділ на Польському порталі відкритих даних про українців у Польщі, де є набори даних про кількість поданих українцями заяв на тимчасовий захист ЄС у Польщі, інформацію щодо розподілу студентів-українців, які були вперше зареєстровані в Польщі після початку повномасштабної війни, інформація про кількість та розподіл українських школярів біженців. Набори даних регулярно оновлюються та доступні у форматах JSON та CSV.

Руйнування інфраструктури

United Nations Satellite Centre аналізує супутникові зображення, щоб надавати точну інформацію майже в реальному часі під час криз.

На основі супутникових знімків проведено аналіз руйнувань в різних містах України у фіксований проміжок часу. Дані опубліковані на порталі Humanitarian Data Exchange у форматах масивів геоданих та SHP.

Крім того, на основі як українських так і міжнародних відкритих даних, вже розроблено низку застосунків та аналітичних панелей.

Забезпечення правопорядку

Застосунок "ТиХто", розроблений компанією YouControl, що доступний в Google Play і App Store. Застосунок працює на основі історичних відкритих даних (станом на 23.02.2022) та перевіряє справжність документів фізичної особи та реєстрацію транспортного засобу.

Функціонування економіки та розвиток бізнесу під час війни

Інформація про динаміку реєстрацій нового бізнесу та зміну системи оподаткування від Opendatabot.

Аналіз українського ринку на наявність компаній, які контролюються російськими чи білоруськими власниками від Opendatabot та інструмент їх перевірки.

В обох випадках використані історичні відкриті дані (станом на 23.02.2022), відкриті дані отримані на запит, а також відкриті дані отримані завдяки доступу до АРІ державних реєстрів.

Інструмент Ruassets, розроблений YouControl, який перевіряє, які світові та українські компанії мають приховані зв'язки з російськими та білоруськими активами, особами чи бізнесом.

Інструмент містить повний список публічних, та пов'язаних з політичним життям приватних осіб з Росії та Білорусі, інтегровано більше 15-ти міжнародних бізнес-реєстрів та реєстрів прав власності, понад 50 санкційних списків з різних держав та міжнародних організацій. Загалом в інструменті використовується понад 100 реєстрів.

Відкриті дані вже допомагають Україні боротися з військовою агресією та перемагати у війні. А після перемоги неодмінно стануть інструментом який дозволить в найкоротші терміни відбудувати країну і її економіку та вивести в світові лідери за рівнем розвитку демократичного суспільства.

Співавтор: Михайло Корнєєв — керівник з розвитку сфери відкритих даних в Мінцифри