815 мільйонів за два тижні, або Навіщо державі енерготрейдер

30 серпня на ЕП була опублікована стаття про створення єдиного державного трейдера електроенергії та ризики, які з цим пов’язані. У тексті не було позиції керівництва АТ "Енергетична компанія України".

ЕП оновила публікацію, даючи можливість висловитись керівництву державного енерготрейдера, а розширену позиію публікуємо у авторській колонці.

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Захист незалежності України зараз відбувається не лише на полях битв, але й на економічному та енергетичному фронтах. В умовах війни та шаленої турбулентності перемагають ті, хто діє. Діє рішуче. Діє професійно.

З розумінням, як швидко адаптуватися до нових обставин та форс-мажорів. Це, по-суті, як має працювати справжній трейдинг.

Держава посилює свій вплив у багатьох сферах. Енергетичний ринок не повинен бути винятком. Для нашої перемоги потрібно концентрувати усі наявні ресурси – людські, воєнні, фінансові, і звісно енергетичні.

В енергетиці держава планує збільшувати свою присутність у найбільш конкурентному і складному для роботи сегменті ринку – трейдингу енергоресурсами, а саме комерційних поставках електроенергії.

Вихід на енергетичний ринок України державного трейдера повинен змінити парадигму конкуренції в енергетиці країни. Тепер держава стає активним гравцем і маркетмейкером. І не лише в Україні, а й в сусідніх країнах, оптимізуючи структуру енергетичних продуктів для кінцевих споживачів, ціни, надаючи комплексну пропозицію так, як це роблять найкращі європейські енерготрейдери.

Важливою складовою цього підходу є розвиток конкуренції. Це дозволить державі збільшити доходи державних компаній та надходження до бюджету від усіх учасників на ринку.

Створення державного енерготрейдера на базі АТ "Енергетична компанія України" це стратегічне рішення держави. Мета – посилити конкурентну позицію держави на енергетичних ринках України та Європи.

Перші перемоги

В середині серпня компанія почала роботу на внутрішньому ринку і взяла участь у відкритих денних аукціонах з розподілу права експорту електроенергії до сусідніх країн. АТ "ЕКУ" в жорсткій конкурентній боротьбі із підвищенням ціни за доступ до міждержавного перетину електромереж виборола право постачати електроенергію до Румунії та до Словаччини.

Ресурс "Енергоатома", яким забезпечується експорт, державний енерготрейдер закупив на ринкових умовах через "Українську енергетичну біржу", як це роблять усі гравці ринку. А експортні контракти по цих напрямах поставок укладені з найбільшими європейськими енерготрейдерами.

Всього два перших тижні роботи АТ "ЕКУ" на ринку комерційних поставок електроенергії вже створили певний резонанс серед приватних постачальників, які раніше мали непогані доходи за рахунок недооцінки державного ресурсу та отримання з нього надприбутків.

Це зрозуміла і очікувана реакція. Тому не дивують ані анонімні коментарі у ЗМІ, ані намагання дискредитувати ідею створення державного трейдера. Ми були готові до такої реакції. Але це – конкуренція. І в цій конкуренції держава вперше показала себе потужним гравцем.

Це не всім подобається. Але і ми без ілюзій. Відстоювати доходи держави доведеться в жорсткій конкурентній боротьбі. Результати перших двох тижнів комерційної роботи державного енерготрейдера є прикладом того, які змінюється конкуренція на внутрішніх та зовнішніх енергетичних ринках.

Тепер конкретніше.

1. За два тижні на напрямах Румунії та Словаччини АТ "ЕКУ" експортував в 1,6 разів більше державної електроенергії, ніж вся державна генерація за півтора місяці з моменту відновлення експорту по вказаних напрямах. Нагадаю, що це відбувається на відкритих аукціонах з жорсткою конкуренцією між 7-9 гравцями.



2. Частка держави в експортних операціях зросла у 4 рази, порівняно з періодом до виходу АТ "ЕКУ" на ринок і збільшилась з 13% до 50%.



3. Перші два тижні роботи державного енерготрейдера АТ "ЕКУ" забезпечили державним компаніям надходження у майже 815 млн грн. У т.ч. через збільшення обсягів експорту забезпечені надходження до НАК "Енергоатом" майже у 90 млн грн.



Ще майже 725 млн грн сплачені державним компаніям НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" за послуги передачі та диспетчеризації, доступ до перетину, а також ПСО.



4. НЕК "Укренерго" збільшив надходження від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину. Цьому сприяла і ринкова кон’юнктура, і збільшення конкуренції через вихід на торги державного трейдера.



5. АТ "ЕКУ" також заробляє для держави дохід та прибуток від трейдингу, який за підсумками року буде спрямований до держбюджету.





Що далі

Посилення конкурентної боротьби і захист економічної позиції держави на енергетичних ринках.

Подобається комусь з анонімних критиків ідея створення державного енерготрейдера чи ні, але держава відстоює свої інтереси та інтереси громадян в умовах ринкової конкуренції. Тепер держава буде робите це ще ефективніше.

Ми продовжуємо будувати професійну трейдингову компанію. Моя особиста мета як керівника державного енерготрейдера – зробити Україну сильною серед сильних на енергетичних ринках.

Для цього потрібна професійна команда, яка готова далі конкурувати з найбільшими гравцями на українському ринку, а також на зовнішніх ринках та глобальному.

Крім того, має бути побудована трейдингова інфраструктура із застосуванням сучасних IT-технологій та діджитал-інструментів.

Рухаємось далі. Дякую усім, хто нас підтримує, слідкує та приймає виклик.