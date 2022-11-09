Всі розділи
Укр / Рус

США та партнери працюють над допомогою Україні у проходженні енергокризи – Пентагон

Середа, 9 листопада 2022, 10:23 - Анастасія Жарикова

США та союзники обговорюють питання допомоги Україні з енергетичним ресурсами після масованих обстрілів Росією інфраструктури.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

"Російські ракетні удари вивели з ладу значну частину енергетичної мережі України. Це вплинуло на гідроенергетичні можливості. І тому, хоча мені нема чого оголосити сьогодні, я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", – розповів він.

Він пояснив, що йдеться про передачу Україні генераторів, обігрівачів, водоочисної техніки та інших засобів.

"Коли у нас буде щось оголосити, ми обов’язково це опублікуємо", – додав Райдер, не розголошуючи термінів надання цієї допомоги.

Нагадуємо:

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд оголосила про виділення 25 мільйонів доларів, які підуть на підтримку вразливих груп населення в Україні протягом зими.

ВІДЕО ДНЯ
США енергетика війна
Матеріали за темою
США виділяють $25 мільйонів для підтримки вразливого населення в Україні взимку 8 листопада 2022, 20:20
Британія і США підготували велику газову угоду - ЗМІ 8 листопада 2022, 11:27
У США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими 7 листопада 2022, 17:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті