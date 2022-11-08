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Фінська енергокомпанія Fotrum поки що не відмовилась від російського урану – ЗМІ

Вівторок, 8 листопада 2022, 20:45 - Олексій Павлиш

Фінська державна енергетична компанія Fortum поки що не ухвалила рішення про припинення використання ядерного палива, імпортованого з Росії.

Про це пише Yle.

При цьому Fortum не коментує, чи має намір вона відмовитися від російського урану і в які терміни це може статися.

"Fortum отримує паливо від ТВЕЛ, дочірньої компанії російського державного концерну "Росатом". Контракт укладено до закінчення терміну дії нинішньої ліцензій на експлуатацію реакторів Ловііса.

Ліцензія на експлуатацію першого реактора діє до 2027 року, а другого - до 2030 року, тобто Fortum, можливо, буде використовувати російський уран ще вісім років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що фінська енергетична компанія Fortum заявила, що піде з російського ринку. Також компанія оголосила, що припинить використання свого бренду в Росії.

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Економічна правда

енергетика Росія атомна енергетика уран Фінляндія
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