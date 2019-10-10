Вице-президент GlobalLogic: у меня нет ощущения, что Киев — это Smart City

В интервью ЭП один из руководителей крупной IT-компании объяснил, почему за последние 5 лет у людей так и не появилось чувство, что Киев — это “умный” город и рассказал, какие выводы надо делать руководству столицы.

Накануне в Киеве прошел четвертый по счету Kyiv Smart City Forum, посвященный развитию концепции умного города.

3000 участников, 60 спикеров вместе с мэром Киева Виталием Кличко собрались в КВЦ "Парковый, чтобы поговорить о smart-технологиях и инновационных решениях, развивающих города в Украине и мире.

Поскольку ситуация с городским трафиком в Киеве является критической, внимание ЭП было приковано к спикерам соответствующей тематической панели, в частности, к вице-президенту по стратегии украинского офиса GlobalLogic Андрею Яворскому.

Он представляет третью по количеству IT-специалистов компанию в Украине, которая к тому же презентовала собственную разработку для решения проблем столицы с транспортом — "Зеленая волна". Это решение для интеллектуального управления светофорами в интересах спецтранспорта.

Насколько Киев сегодня соответствует стандарту Smart City? Насколько столица "поумнела" за последние 5 лет работы нынешней власти? Какие проблемы города нужно решать с помощью цифровых технологий в первую очередь? Об этом ЭП поговорила с Яворским.

"Чтобы IT-инфраструктура заработала, нужно прежде всего заняться реформированием самих городских институций"

— Вы живете и работаете в Киеве, вы ощущаете, что Киев — это "умный" город?

— К сожалению, этого не ощущается совсем. Киев занял 13-е место в рейтинге 400 городов мира, где жители тратят в пробках больше всего времени (исследование Traffic Index от нидерландской компании TomTom, ЭП).

Это не очень красивая статистика. Занятно, что первые 15 городов рейтинга представляют страны, где тоже слабо развита инфраструктура и низкая дисциплина соблюдения правил дорожного движения.

Вице-президент по стратегии GlobalLogic Андрей Яворский фото GlobalLogic

Поэтому давайте более предметно поговорим о том, что такое "умный" город. Прежде всего это цифровая трансформация города: переосмысление и переработка процессов управления городом путем применения коммуникационных информационных технологий. Какие это процессы?

Во-первых, принятие решений в городе, на основе данных получаемых в реальном времени.

Во-вторых, умное управление трафиком.

В-третьих, общение между жителями города и городской администрацией в цифровом виде.

В-четвертых, умное управление расходом природных ресурсов: водой, электроэнергией, теплом.

Пятое, контроль загрязнения окружающей среды: отслеживание уровня разнообразных выбросов, в частности, СО2, загрязнения воды, выхлопных газов и т.д.

Шестое, оздание с помощью разнообразных технологий безопасных комьюнити, безопасных районов.

Седьмое, свободный и равный доступ к цифровой инфраструктуре города, который позволяет людям быть более экономически активными.

Что из перечисленного есть в Киеве?

Управление трафиком не видно. Есть какие-то попытки упорядочить оплату парковки через мобильный телефон. Тем не менее, я вижу, что люди по прежнему паркуются как хотят. Также не наблюдаю, чтобы городом управляли на основе данных.

Пройти к КВЦ "Парковый" на Kyiv Smart City Forum было непросто из-за автомобилей участников форума, хаотично припаркованных на тротуарах. Фото автора

Инвестиций в создании "умных" домов, которые бы экономили электроэнергию и тепло мы тоже не видим. Мы с вами сидим в одном из самых прогрессивных выставочных центров (КВЦ "Парковый", ЭП), почему-то горит свет, хотя очень светло. А это все дополнительные выбросы СО2.

Островки "умных" домов существуют, но это далеко не массовое явление. Не видно примеров использования возобновляемой энергетики.

— По вашим ощущениям, насколько успешно городская администрация использует цифровые технологии для решения проблем киевлян?

— Можно вспомнить минувшие выборы, когда жители города пытались изменить место голосования и возникали очереди из тысяч людей. Это явно говорит о том, что инфраструктура коммуникации жителей города с администрацией работает не очень хорошо.

В то же время, Киев, как и другие крупные украинские города находятся в мировом тренде роста популяции. Сейчас 70% населения нашей страны живет в городах. 200 лет назад показатель составлял 3%. Процент городского населения будет повышаться, люди мигрируют в города, в городах лучше инфраструктура.

Соответственно, города стали таким местом, где происходят все потрясения: изменение демографии, изменение возрастных групп, люди становятся старше, возникают проблемы с природными ресурсами.

Все эти проблемы концентрируются в одном небольшом месте. Цифровые технологии должны помогать решать эти проблемы. В случае Киева мы находимся в зачаточном состоянии.

С одной стороны это плохо, а с другой — хорошо.

— Что вы под этим подразумеваете?

— Отсутствие инфраструктуры облегчает быстрое строительство совершенно новой инфраструктуры. Потому что когда нет старого, вам нечего ломать.

Примером может служить скорость интернета и его цена в Киеве. Большинство домов подключены оптикой и за 5-7 дол в месяц вы получаете очень высокую скорость доступа в интернет. В США, которые намного богаче, за интернет платят в 10 раз больше при том, что скорость в таком пакете в 2-3 раза ниже.

Все потому, что у них уже проложенная кабельная инфраструктура. Когда-то они шли на опережение, но прямо сейчас заново прокладывать оптические магистрали к домам, где-то распределенным по большой территории — это не очень выгодно. В США провайдеры пытаются выжать максимум из имеющейся инфраструктуры.

Похожие тенденции с развитием, например, сотовой связи и интернета я видел в развивающихся странах Азии, Африки, той же Индии. Туда, где не было ничего, просто пришли и сразу поставили 3G/4G решения, которые работают намного лучше, чем существующая инфраструктура.

Мне хочется верить, что в Киеве это будет возможно. У нас в стране есть много компаний, которые занимаются IT-технологиями, продают "умные" светофоры, разные элементы смарт-инфраструктуры города.

Вопрос заключается в том, чтобы качественно объединить все эти усилия вместе. Только тогда это сможет работать эффективно.

— Достаточно ли 5 лет, что прошли с момента прихода в городскую администрацию Киева новых руководителей города, чтобы запустить решения "умного" города, которые бы почувствовал на себе каждый киевлянин?

— Мне кажется, дело не во времени. Дело в том, что в нашей стране и в Киеве мы пытаемся решить проблемы коррупции, неэффективности с помощью цифровых технологий.

Например, Prozorro — это попытка с помощью технологий сделать процесс госзакупок публичным и прозрачным. Но для того, чтобы IT-инфраструктура эффективно заработала, нужно прежде всего заняться реформированием самих городских институций.

Цифровой доступ к городской администрации просто делает более удобным общение жителя города с администрацией. Без необходимости заниматься бумажками, совершать какие-то непонятные шаги для получения тех или иных документов, разрешений.

Сама по себе цифровая инфраструктура не проводит реформы. Она является еще одним способом коммуникации.

Поэтому отвечая на ваш вопрос, на мой взгляд, 5 лет — это огромный срок. Посмотрите, как изменилась, например, экономика Китая за последние 5 лет. Они вплотную приблизились к США. За 5 лет можно сделать огромное количество дел. Loading...

"Цифровое государство заканчивается качеством услуг, а не тем, что у вас есть цифровой доступ в неэффективную организацию"

— "Умный" Киев — это самоцель или инструмент для более эффективной работы городских служб и более комфортной жизни жителей?

— По большому счету, городская администрация работает как один огромный компьютер, основанный на людях. У них есть последовательность действий, по которой они должны выполнять свою работу. Человеческая организация, в нашем случае городская администрация — это огромный алгоритм.

Когда вы добавляете цифровые технологии, вы просто убираете людей из совершенно рутинных операций. Тогда их выполняет компьютер, он не ошибается, он точно следует процессу, он не болеет, ему не нужно время заниматься собой.

Тогда люди занимаются задачами, где они должны принять сложное решение или должны общаться с другими людьми, потому что людям нравятся другие люди. Скажем, когда-то в банках сидели кассиры, которые считали и выдавали деньги. Теперь его заменили банкоматом.

Поэтому цифровое государство заканчивается качеством услуг, а не тем, что у вас просто есть цифровой доступ в неэффективную организацию, какой-то портал, на котором вы можете увидеть, что ничего не происходит. Технология сама по себе нейтральна, она не гарантирует что услуги станут лучше или хуже.

— Есть ли какие-то критерии, по которым можно оценить, насколько Киев стал "смарт" за последние несколько лет?

— К сожалению, какой-то глобальной единой метрики я не встречал. Мы можем сравнивать Киев с другими городами. Насколько Киев "смарт-сити" по сравнению с Сингапуром? Наверное совсем не смарт. Можем сравнивать с городами похожего размера, территории и географических зон.

Сама тематика "смарт-сити", "города будущего" имеет позитивную коннотацию, соответственно, наши политики и бизнесмены пытаются делать приставку "смарт" ко всему, что мы слышим.

Киев так или иначе будет становиться наполнен смарт-технологиями просто потому, что их будет адаптировать весь мир, цена на них будет падать, инвестиции в то, чтобы их внедрить, будут меньше, всегда можно будет скопировать чей-то успех.

Мне кажется, мы так и будем продвигаться: не будем находиться в авангарде, но где-то в середине или следовать за общим трендом того, что происходит.

— Какие вы знаете самые яркие реализованные проекты в сфере киевского смарт-сити?

— Из того, что я видел, это ситуационный центр Нацполиции, где с помощью городских камер видеонаблюдения можно следить за ситуацией в городе, за трафиком. Некоторые светофоры уже управляются удаленно, но это не системно.

Неплохо выглядит идея внедрения единого билета на городской транспорт. Правда успешность проекта пока спорная. Мне сложно оценить работу парковки, о которой все говорят. Я пытался как-то заплатить, у меня ничего не получилось.

— Совпадает ли этот ваш условный рейтинг с теми проектами, которые, на ваш взгляд, должны были быть запущены в первую очередь для жителей Киева?

— На мой взгляд, транспортная ситуация в Киеве является критической. У нас растет как количество жителей, так и количество машин. Но мы неспособны вкладывать достаточно денег в строительство новых эстакад, дорожных развязок.

Умное управление трафиком, помогло бы разгрузить магистрали. Светофоры должны регулировать транспортные потоки в режиме реального времени с учетом фактической дорожной ситуацией.

Второе — это решение проблемы непродуктивного использования электроэнергии. Для предприятий могли быть созданы инициативы по инвестированию в технологии, которые оптимизируют использование электричества, тепла и вентиляции.

В Кейптауне (ЮАР, Африка, ЭП) были большие проблемы с нехваткой воды. Пару лет назад город инвестировал средства в программу по установке жителям смарт-счетчиков. Счетчики в конце месяца давали буквально ежедневную разбивку о том, сколько воды потратили люди. В результате потребление воды в городе сократилось на 40-60%.

"Если ты не сделал смарт-продукт, то все перестанут в это верить. Посмотрим, какой продукт будет в следующем году"

— Концепцию "умный" Киев воплощает непосредственно Департамент информационно-коммуникационных технологий киевской горадминистрации. Насколько велика его ценность? Может ли горадминистрация напрямую через тендеры заказывать компоненты смарт-сити?

— Когда человек не из сферы IT смотрит на решения смарт-сити, они для него выглядят как продукт, как, например, Windows, который вы установили на компьютер. Один раз установили и забыли. На деле это одно из заблуждений, которые часто встречаются, когда мы общаемся с госорганизациями.

Это связано с тем, что сложные IT-системы необходимо реализовать, поддерживать, постоянно усовершенствовать. Они должны стать частью какой-то организации, которая потом будет их вести. Это проект, который практически никогда не заканчивается.

Должна быть какая-то целостная картина, в которой есть экосистема программного обеспечения и железа, есть стратегия развития. Могут быть разные поставщики и разные решения, которые необходимо объединять.

Для всего этого нужна организация, которая будет следовать этой стратегии. Будет ли это как раз такой цифровой департамент или это будет какой-то подотдел в администрации городской, это не важно.

Главное, чтобы у этой организации были ресурсы, чтобы все это поддерживать в работоспособном состоянии, а не просто тратить деньги на единоразовые покупки, которые никак не интегрируются с общей целью.

фото GlobalLogic

— Как вы оцениваете результаты работы департамента за последние 5 лет?

— Результат не очень удовлетворительный. К примеру, если абстрагироваться от просто внедрения технологий, а говорить про решение институциональных проблем города, я не вижу больших положительных изменений в этом направлении за последнее время.

Те слова и инициативы, о которых мы слышим публично, не звучат плохо. Почему они не реализовываются? Это другой вопрос.

— Какие выводы должны сделать в горадминистрации?

— Мне кажется, что в реалиях нашей страны такие департаменты должны четко понимать институциональные проблемы, которые они хотят решить, независимо от IT-технологий. Дальше иметь бизнес-план, по которому они будут привлекать деньги для того, чтобы строить инфраструктуру.

Из нашего взаимодействия с государственными муниципальными структурами я вижу, что у нас достаточно большая инертность этих организаций. Даже активный прореформаторский руководитель сверху сталкивается с тем, что где-то на уровне исполнения на местах находятся закостенелые люди, и вся организация не очень хорошо движется.

Поэтому мне сложно сказать, плохо или хорошо они работали. Однако мы можем судить по результату. Результат на данный момент неудовлетворительный, и определенно им стоит переосмыслить прошедшие 5 лет, понять, какие ошибки они могли бы исправить, что им необходимо для изменений.

— Кроме регулярных форумов на тему смарт-сити заметных достижений у Киева в этой области не видно. Создается впечатления, что сам концепт "Киев – смарт сити" стал красивой ширмой, которая скрывает неспособность руководителей города решать реальные проблемы столицы.

— Приставка "смарт", приставка "блокчейн", приставка "artificial intelligence" (искусственный интеллект, ЭП) вызывают определенный налет модерновости или даже четвертой промышленной революции. Их используют не только киевские городские власти. Любая компания берет свой продукт, добавляет к нему какую-то из этих приставок и вдруг становится инновационной.

Мне кажется, что это хороший маркетинговый ход, который взял на вооружение Киев. Те слова и инициативы, о которых мы слышим публично, не звучат плохо. Почему они не реализовываются, это другой вопрос.

Ты можешь повторить этот трюк пару раз. Если ты не сделал смарт-продукт, то все перестанут в это верить. Посмотрим, какой продукт будет в следующем году. Потому что уже за 4-5 лет можно даже накопить статистику высказываний.