Ситуация на дорогах Киева — одна из худших в мире

Киев занял 13-ое место в рейтинге городов мира, где жители тратят в пробках больше всего времени.

Об этом говорится в исследовании Traffic Index от компании TomTom.

Уровень загруженности определяется тем, насколько водители тратят больше времени на поездку, чем нужно в случае полной свободы на дорогах. Компания измеряет, сколько необходимо времени на поездку без пробок, а затем сравнивает с реальным временем, которое тратят водители.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%.

Жители Киева тратят в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же расстояния по свободной дороге.

Самым легким днем для движения на дороге в 2018 году стало 8 апреля - тогда показатель загруженности на дорогах составил 6%. Самым тяжелым днем было 1 марта с уровнем загруженности в 107%.

Самое трудное время для киевских водителей - периоды с 8:00 до 9:00 утром и 17:00-19:00 вечером. Утром максимальное время задержки в дороге составило 26 минут, вечером - 27.

Наиболее загруженным городом в мире признали Мумбаи в Индии с показателем 65%. В первую пятерку также вошли Богота (Колумбия, 63%), Лима (Перу, 58%), Нью-Дели (Индия, 58%) и Московская область (Россия, 56%).

Самым свободным от пробок городом, по данным TomTom, в 2018 году стал Гринсборо/Хай-Поинт - с показателем 9%. В целом среди перечня свободных дорог большинство составляют города США.

По уровню загруженности дорог ситуация в Киеве хуже, чем в таких городах, как Токио (Япония, 25-е место, 41%), Лондон (Великобритания, 40-е место, 37%), Париж (Франция, 41 -е место, 36%) и Нью-Йорк (США, 42-е место, 36%).

Другие украинские города в рейтинг не вошли.

Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.

Экономическая правда