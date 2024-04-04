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В 2023 году объем выполненных строительных работ в Украине увеличился более чем на 40%

Четверг, 4 апреля 2024, 18:51 - Артур Крыжный

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2023 году увеличился на 41,5% по сравнению с 2022 годом - до 162,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет "Интерфакс-Украина".

"По данным статведомства, объем строительных работ в жилищном строительстве по итогам 2023 года увеличился на 11,1% по сравнению с предыдущим годом, до 22,3 млрд грн; в нежилом - вырос на 38,1%, до 41,5 млрд грн; в инженерном - на 52,6%, до 98,8 млрд грн", - пишет агентство.

В декабре 2023 года объем строительных работ превысил показатель декабря 2022 года на 35,1%, а предыдущего месяца - на 85,8%.

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Объем выполненных строительных работ в Украине в 2022 году сократился в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом - до 113,8 млрд грн.

строительство
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