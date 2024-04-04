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Торік обсяг виконаних будівельних робіт в Україні збільшився на понад 40%

Четвер, 4 квітня 2024, 18:51 - Артур Крижний

Торік обсяг виконаних будівельних робіт в Україні збільшився на понад 40%Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% порівняно з 2022 роком - до 162,7 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише "Інтерфакс-Україна".

"За даними статвідомства, обсяг будівельних робіт у житловому будівництві за підсумками 2023 року збільшився на 11,1% порівняно з попереднім роком, до 22,3 млрд грн; у нежитловому - зріс на 38,1%, до 41,5 млрд грн; в інженерному - на 52,6%, до 98,8 млрд грн", - пише агентство.

У грудні 2023 року обсяг будівельних робіт перевищив показник грудня 2022 року на 35,1%, а попереднього місяця - на 85,8%.

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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2022 році скоротився у 2,2 раза порівняно з 2021 роком - до 113,8 млрд грн.

будівництво
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