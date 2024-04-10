Украина может потерять миллиард евро от новых ограничений торговли со стороны ЕС

Украина в контексте нового торгового режима может потерять около миллиарда евро в течение года. Все из-за механизма "экстренного торможения".

Такое мнение высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Украинского радио".

По его словам, это соглашение отличается от тех условий либерализации политики в отношении экспорта, которые действовали в течение 2023 года и должны закончиться после 5 июня.

"Вводится экстренное торможение - определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который происходил в 2022-23 годах, но также и было включено вторую половину 2021 года. Будем видеть существенное ограничение порядка продуктов - в частности, сахар - которые в 2023-м году продемонстрировали эффективное присутствие и наращивание на территории ЕС", - пояснил эксперт.

Реклама:

Поэтому, по его словам, Украина в контексте нового порядка может потерять около 1 миллиарда евро в результате работы в течение года.

"Для Европы это небольшие средства, а для Украины это сверхбольшие средства, потому что будет терять бизнес, перерабатывающие компании, производители товаров. Из этих денег платились налоги, которые шли на обороноспособность Украины", - добавил Марчук.

Читайте также: Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.

Реклама:

Напомним:

Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы.