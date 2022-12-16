ЕС одобрил национализацию в Германии бывшей дочки "Газпрома" и крупнейшего импортера газа из РФ

Европейская комиссия в пятницу предоставила разрешение правительству Германии на национализацию энергетической компании Uniper, которая была крупнейшим импортером российского газа, и компании SEFE, которая ранее была дочерним предприятием "Газпрома".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В заявлении Еврокомиссии говорится о том, что поглощение Uniper и SEFE, о котором объявило федеральное немецкое правительство, "не вызовет никаких проблем по конкуренции" и не противоречит антимонопольному законодательству ЕС.

Энергетический гигант Uniper, который был крупнейшим импортером российского газа в Германии, столкнулся с финансовыми трудностями после того, как Россия прекратила поставки газа на немецкую территорию, заставив компанию покупать его в других странах по значительно более высоким ценам.

Компания Uniper поставляет газ более чем 100 немецким муниципалитетам и нескольким крупным компаниям и выразила беспокойство, что отключение электроэнергии может поставить под угрозу экономическую жизнеспособность ее клиентов.

В сентябре министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о планах правительства стать мажоритарным акционером Uniper, который принадлежит финской компании Fortum, чтобы спасти компанию от банкротства. По оценкам, этот шаг будет стоить Берлину более 30 миллиардов евро.

Германия выкупит все акции Fortum, что сделает правительство Германии владельцем 98,5% акций Uniper. Ожидается, что поглощение будет одобрено нынешними акционерами Uniper в понедельник.

ВИДЕО ДНЯ

Что касается SEFE, то ранее она называлась Gazprom Germania и была дочерней компанией российского "Газпрома". В апреле федеральное немецкое правительство передало компанию под опеку Федерального сетевого агентства.

После этого название компании было изменено на Securing Energy for Europe (SEFE). В ноябре 2022-го министерство экономики и климатических действий Германии объявило о национализации SEFE с целью предотвращения ее неизбежной неплатежеспособности.

В будущем за Uniper будет отвечать немецкое министерство финансов, а за SEFE - министерство экономики и защиты климата.

Европейская правда