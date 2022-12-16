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Германия до конца года выделит 130 млн евро Фонду энергетической поддержки Украины

Пятница, 16 декабря 2022, 18:55 - Европейская правда

Правительство Германии планирует до конца года выделить в Фонд энергетической поддержки Украины 130 млн евро.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня состоялась очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Федеральное министерство экономики и защиты климата отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки", - говорится в сообщении посольства.

До конца года фонд получит 130 млн евро от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины, добавили в посольстве.

Кроме того, 13 декабря Германия объявила о выделении Украине еще 50 млн евро помощи для прохождения зимнего периода.

В этот же день стало известно, что в государственный бюджет Украины поступил грант в объеме 200 млн евро от Германии для поддержки внутренних переселенцев.

Европейская правда

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