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Німеччина до кінця року виділить 130 млн євро Фонду енергетичної підтримки України

П'ятниця, 16 грудня 2022, 18:55 - Європейська правда

Уряд Німеччини планує до кінця року виділити у Фонд енергетичної підтримки України 130 млн євро.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні у Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки", - йдеться у повідомленні посольства.

До кінця року фонд отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби енергетичних компаній України, додали у посольстві.

Крім того, 13 грудня Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 млн євро допомоги для проходження зимового періоду.

Цього ж дня стало відомо, що до державного бюджету України надійшов грант в обсязі 200 млн євро від Німеччини для підтримки внутрішніх переселенців.

Європейська правда

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