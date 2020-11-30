Тестовый запуск межпланетного корабля Spacex Starship запланировано на начало декабря

Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планируют впервые запустить на 15 километров после окончательной предстартовой проверки, которая запланирована на понедельник.

Накануне Маск отметил, что с "вероятность ⅓ (33.3% - ред) запуск пройдет успешно.

Как отмечает Spacex, тестовая модель корабля Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14 и 15-модификации Starship сейчас изготавливаются.

Запуск и посадка корабля будет осуществляться с пускового комплекса Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Что предшествовало: SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете. Тестовая модель многократного корабля выполнила полет на 150 метров

Украинская правда