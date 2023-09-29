И снова о реформе таможни от правительства

Черговий "шедевр" видав прем'єр Шмигаль щодо митниці: "Чим скоріше кордон зникне разом із митними пунктами пропуску, тим скоріше ми поборемо корупцію".

Іншими словами, на думку пана Шмигаля, проблема корупції на митниці вирішується просто: варто лише прибрати митний контроль як процес.

Або, можливо, позбутися корупції на митниці вдасться лише коли Україна стане членом ЄС? Так виходить з його слів.

Тільки відсутність професіоналізму та знань може породити подібні висловлювання. Митних пунктів пропуску не буває.

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Є пункти пропуску на державному кордоні, де здійснюється державний контроль, в тому числі митний.

І навіть після вступу України до ЄС та можливого припинення прикордонного та митного контролю на кордонах України з країнами ЄС (Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія) величезний північний та східний кордон України після нашої перемоги у війні рано чи пізно перетвориться на східний кордон ЄС.

Крім того, є десятки пунктів пропуску для повітряного та морського сполучення, які будуть функціонувати на території України навіть після вступу України до ЄС.

А ще є значна кількість місць митного оформлення на території України. А ще – пункти пропуску на кордоні з Республікою Молдова, яка не є членом ЄС.

Тобто, за логікою прем’єра, виходить так, що корупцію в митниці можна знищити шляхом знищення самої митниці!

Просто доступно та зрозуміло! За словами пана Шмигаля, Україна вже докладає чимало зусиль для реформування митних органів.

Зокрема, як одне з досягнень називається запровадження електронної черги та чергове зо кілька десятків років завдання обладнати всі пункти прикордонного і митного контролю камерами.

Чи вплинуло запровадження електронної черги на ефективність митного контролю, поки що незрозуміло.

На зменшення багатокілометрових черг біля пунктів пропуску, очевидно, так. А от на процедуру митного контролю…

А як буде вирішуватися питання встановлення камер відеонагляду в пунктах пропуску на державному кордоні після того, як у митниці забрали функцію з будівництва, реконструкції та утримання пунктів пропуску для автомобільного сполучення, взагалі не відомо.

Можливо, Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, яке зараз опікується пунктами пропуску для автомобільного сполучення, вдасться знайти та ефективно використати необхідні кошти?

А ще, за словами пана Шмигаля, триває робота з країнами-партнерами, в першу чергу із Польщею та Румунією, із запровадження спільного митного контролю.

Правду кажучи, ця робота триває вже багато-багато років і реального пожвавлення цієї роботи з конкретними результатами за останні роки практично не видно.

Знову ж таки, можу констатувати поверхневе та обмежене розуміння необхідності реального, а не формального розвитку інституту авторизованих економічних операторів та максимального застосування процедури спільного транзиту як дієвих способів профілактики корупційних проявів на митниці.

Але в чому можна переконати Шмигаля (та й владу загалом), який через невігластво впевнений у власній правоті?

Те саме в лютому 2023 року премʼєр озвучував в інтервʼю Forbes як кроки реформування митниці, які буде реалізовано впродовж року.

Поговорили і забули!

Щодо митниці, то передусім потрібно перетворити її зі структури, керованої центрами політичного впливу на повноцінний орган зі спеціальним статусом, яким Держмитслужба і повинна бути.

Почати варто з цього, бо чекати доведеться ще довго…