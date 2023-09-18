"Секретный" импорт на $2 миллиарда: на таможне объяснили, что в него входит

За первую половину года Украина импортировала "скрытых" товаров на 2,5 млрд долл, это - товары экспортного контроля, то есть прежде всего военные товары и двойного назначения.

Об этом говорится в ответе Государственной таможенной службы на запрос Экономической правды.

За первые полгода Украина импортировала товаров на сумму 2,5 млрд долл, которые Таможня классифицирует как "Другое", о чем ЭП писала ранее. В гривневом эквиваленте речь идет о почти 100 млрд грн.

Эта сумма совпадает с разрывом в данных Государственной службы статистики за соответствующий период, зато ни Госстат, ни Таможня не предоставляют более подробную характеристику об этом импорте.

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В предыдущие два года такое расхождение также было, но расти оно начало после начала большой войны: в первой половине 2021 года речь шла о 12,6 млн долл, в 2022 году - о 867 млн долл.

В Таможне объяснили, что в позицию "Другое" входят агрегированные данные по перемещению через таможенную границу товаров, сведения о которых составляют служебную информацию в Государственной таможенной службе.

Речь идет о товарах, которые подпадают под государственный экспортный контроль согласно закону, то есть товаров военного назначения и двойного использования.

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