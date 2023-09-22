Правительство решило облегчить процесс получения таможенных упрощений бизнесом

Кабмин принял постановление для облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По словам Минфина, это положительно повлияет на бизнес.

"Принятые изменения отражают результаты практического применения таможенными органами и бизнесом действующих положений о предоставлении авторизаций на применение таможенных упрощений.

Реклама:

Так, ключевым изменением является введение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий, которая позволит большему количеству предприятий получить авторизации на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии", - пояснили в министерстве.

Так, введенная дополнительная модель предусматривает :

анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью);

введение балльной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения уровня ее покрытия гарантией финансового учреждения;

на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, что потребует от предприятий, которые выразят желание применить такую модель, формировать и подавать промежуточную финансовую отчетность.

Предварительно в Таможенном кодексе Украины были также временно снижены нормативные значения показателей финансового состояния для предприятий, претендующих на получение статуса АЭО.

Реклама:

АЭО - это особый статус, который свидетельствует о высокой степени доверия таможни к субъекту хозяйствования и предоставляет ему возможность пользоваться преимуществами и упрощениями при таможенном оформлении.

Экономическая правда