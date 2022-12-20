Ввоз гуманитарной помощи без растаможки. Как это будет работать?

Гуманітарна допомога як різновид благодійництва, коли донор (юридична чи фізична особа в Україні чи за її межами) безоплатно та безповоротно надає товари для підтримки ЗСУ, населення або суб'єктів господарювання, відіграє величезну роль для посилення обороноздатності країни та подолання негативних соціальних наслідків війни росії проти України.

Прийняті навесні 2022 року рішення щодо зняття обмежень для ввезення товарів як гуманітарної допомоги без сплати податків та запровадження спрощеного порядку їх декларування дали змогу забезпечити першочергові потреби військових та громадян.

Проте пільгами при ввезенні гуманітарної допомоги на митну територію України скористалися і контрабандисти, які під виглядом гуманітарної допомоги почали ввозити товари, що раніше приховували від митного контролю.

Це формує у контролюючих та правоохоронних органів упереджене ставлення до благодійних організацій та волонтерів, які продовжують допомагати армії та населенню.

Верховна Рада 6 вересня 2022 року навіть створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної допомоги.

Крім цього, добровільні внески громадян благодійним фондам дозволяють їм самостійно здійснювати закупівлю та імпорт необхідної техніки та спорядження для потреб оборони країни, не шукаючи донорів, що призвело до юридичної невизначеності статусу таких товарів, оскільки це вже не гуманітарна допомога в розумінні закону.

Тому минулого тижня за моєю ініціативою Верховна Рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексів (поправки до законопроєктів №8196 та №8197), якими звільняються від сплати ПДВ, ввізного мита та акцизу при ввезенні благодійними та громадськими організаціями на митну територію товари, що безоплатно передаються ЗСУ та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням.

Пільги надаватимуться за умови декларування товарів у загальному порядку з поданням усіх необхідних документів про придбання та походження товарів, що захистить доброчесні благодійні та громадські організації від непорозумінь під час майбутніх перевірок, а також за умови, що такі товари будуть передані військовим формуванням протягом 45 днів з дня завершення їх митного оформлення (або 90 днів для товарів, щодо яких здійснювалося технічне обслуговування або ремонт).

Для прискорення процесу: декларування таких товарів здійснюватиметься за попередньою митною декларацією, пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення – у першочерговому порядку, а доставка та пред’явлення їх митному органу не буде обов'язковою.