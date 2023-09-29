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І знов про реформу митниці від уряду

І знов про реформу митниці від уряду

Денис Шмигаль припустив, що позбутися корупції на митниці вдасться лише тоді, коли Україна стане членом ЄС. Чи дійсно це так?
П'ятниця, 29 вересня 2023, 13:24
Ніна Южаніна
член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Черговий "шедевр" видав прем'єр Шмигаль щодо митниці: "Чим скоріше кордон зникне разом із митними пунктами пропуску, тим скоріше ми поборемо корупцію".

Іншими словами, на думку пана Шмигаля, проблема корупції на митниці вирішується просто: варто лише прибрати митний контроль як процес.

Або, можливо, позбутися корупції на митниці вдасться лише коли Україна стане членом ЄС? Так виходить з його слів.

Тільки відсутність професіоналізму та знань може породити подібні висловлювання. Митних пунктів пропуску не буває. 

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Є пункти пропуску на державному кордоні, де здійснюється державний контроль, в тому числі митний.

І навіть після вступу України до ЄС та можливого припинення прикордонного та митного контролю на кордонах України з країнами ЄС (Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія) величезний північний та східний кордон України після нашої перемоги у війні рано чи пізно перетвориться на східний кордон ЄС. 

Крім того, є десятки пунктів пропуску для повітряного та морського сполучення, які будуть функціонувати на території України навіть після вступу України до ЄС. 

А ще є значна кількість місць митного оформлення на території України. А ще – пункти пропуску на кордоні з Республікою Молдова, яка не є членом ЄС. 

Тобто, за логікою прем’єра, виходить так, що корупцію в митниці можна знищити шляхом знищення самої митниці! 

Просто доступно та зрозуміло! За словами пана Шмигаля, Україна вже докладає чимало зусиль для реформування митних органів. 

Зокрема, як одне з досягнень називається запровадження електронної черги та чергове зо кілька десятків років завдання обладнати всі пункти прикордонного і митного контролю камерами. 

Чи вплинуло запровадження електронної черги на ефективність митного контролю, поки що незрозуміло. 

На зменшення багатокілометрових черг біля пунктів пропуску, очевидно, так.  А от на процедуру митного контролю… 

А як буде вирішуватися питання встановлення камер відеонагляду в пунктах пропуску на державному кордоні після того, як у митниці забрали функцію з будівництва, реконструкції та утримання пунктів пропуску для автомобільного сполучення, взагалі не відомо.

Можливо, Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, яке зараз опікується пунктами пропуску для автомобільного сполучення, вдасться знайти та ефективно використати необхідні кошти?

А ще, за словами пана Шмигаля, триває робота з країнами-партнерами, в першу чергу із Польщею та Румунією, із запровадження спільного митного контролю. 

Правду кажучи, ця робота триває вже багато-багато років і реального пожвавлення цієї роботи з конкретними результатами за останні роки практично не видно. 

Знову ж таки, можу констатувати поверхневе та обмежене розуміння необхідності реального, а не формального розвитку інституту авторизованих економічних операторів та максимального застосування процедури спільного транзиту як дієвих способів профілактики корупційних проявів на митниці.

Але в чому можна переконати Шмигаля (та й владу загалом), який через невігластво впевнений у власній правоті? 

Те саме в лютому 2023 року премʼєр озвучував в інтервʼю Forbes як кроки реформування митниці, які буде реалізовано впродовж року. 

Поговорили і забули! 

Щодо митниці, то передусім потрібно перетворити її зі структури, керованої центрами політичного впливу на повноцінний орган зі спеціальним статусом, яким Держмитслужба і повинна бути.

Почати варто з цього, бо чекати доведеться ще довго…

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
митниця реформи
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