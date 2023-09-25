Госагентство восстановления получило от Таможни 19 пунктов пропуска: какие работы проводят

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры уже получило в ведение 19 пунктов пропуска через государственную границу, также ожидается передача еще 10 пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

В настоящее время идет процесс передачи автомобильных пунктов пропуска от Государственной таможенной службы в сферу ответственности Агентства восстановления, которое будет заниматься строительством, реконструкцией, ремонтом, модернизацией пунктов пропуска, их содержанием и эксплуатацией.

В ведомстве объясняют, что это позволит более комплексно планировать и реализовывать проекты по улучшению логистики со странами-союзницами.

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"Во время войны доля автомобильных перевозок импорта и экспорта Украины выросла в разы. До полномасштабной войны 65% экспорта обеспечивалось через порты, сейчас же наоборот: 65% транспортируется именно по автодорогам. Обеспечить качественные транспортные коридоры, сократить время доставок и ожидания на контрольно-пропускных пунктах очень важно для воюющей Украины.

От Государственной таможенной службы не передано восемь пунктов пропуска в Закарпатской области из-за наличия кредиторской задолженности предыдущих лет.

Два пункта пропуска в Черновицкой области недостроены и имеют кредиторскую задолженность.

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Госагентство восстановления

Также отдельным вопросом является использование земельных участков в Винницкой, Волынской, Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

"Права постоянного пользования земельными участками не зарегистрированы Службами восстановления в областях из-за отсутствия отказа Государственной таможенной службы от права на пользование земельными участками под пунктами пропуска", - пояснили в Агентстве.

Что касается пунктов пропуска, которые уже переданы Агентству, до конца этого года планируется провести тендерные процедуры по ремонту и проектированию, и в следующем году начать работы по всем этим объектам. Также постепенно объявляются тендеры на содержание пунктов пропуска.

Кроме того, для улучшения транспортного сообщения со странами ЕС и Молдовой планируем строительство и открытие новых пунктов пропуска. Также Агентство работает над единым дизайн-кодом для всех пунктов пропуска.

"Во время войны пункты пропуска стали стратегически важным направлением развития и поддержки экспортного потенциала и импорта. С другой стороны границы наши соседи осуществляют реконструкцию – и поляки, и румыны, и словаки. За все время независимости было построено два грузовых пункта пропуска. В прошлом году мы завершили строительство двух пунктов пропуска в Черновицкой области на границе с Румынией", – отметил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

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Напоминаем:

Бюджетные средства в следующем году будут направляться на нужды наших Вооруженных Сил и деньги на восстановление дорог и мостов Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры надеется привлекать от международных партнеров.