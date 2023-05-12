У оборонні закупівлі повернулася прозорість: що це змінить?

Велика війна змусила нас переосмислити роль та функції системи Prozorro. Ще з самого запуску основним її принципом було "Всі бачать все".

Утім, з першими ракетами, що полетіли на нашу території, його дотримання стало дуже ризиковим.

Тож оборонні закупівлі були виведені з-під електронної системи, а команда дуже швидко приховала інформацію про них у Prozorro. "Тимчасово замасковано, щоб ру*ня не підглядала" — такий текст там можна побачити й досі.

Утім, повна таємничість у закупівлях — а ми говоримо саме про незбройні закупівлі харчів, пального, форми, ремонтів, які раніше проходили через Prozorro — залишає дуже багато простору як для зловживань, так і для звичайної неефективності.

Тож не дивно, що скандал із закупівлями Міноборони, коли журналісти отримали їхній контракт на закупівлю харчування, сильно сколихнув суспільство і лише посилив запит на повернення прозорості.

Реакцією на це стали зміни до закону "Про оборонні закупівлі", які ухвалила Верховна Рада і які були підписані Президентом. Нова редакція зобов’язує оборонних замовників та військові частини публікувати ціни у своїх укладених контрактах у Prozorro. І 23 квітня ми запустили відповідний механізм у нашій системі.

Яка інформація про оборонні закупівлі стала доступною

Для нас насамперед було важливо переконатися, що в систему Prozorro не потраплятимуть чутливі дані.

Тож оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, адресу постачальника — усе те, що може видати нашому ворогу місця зосередження наших військових, їхню кількість, адресу потужностей виробництва тощо.

Що обов’язково вказувати, то це ціну за одиницю товару, роботи чи послуги у своїх закупівлях — без цієї інформації система не дасть опублікувати звіт. І це дасть змогу аналізувати ціни та виявляти аномалії.

Щодо харчування, яке часто закуповується як комплексна послуга, оборонним замовникам треба буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що до неї входить.

Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками.

Звітувати замовникам потрібно про всі закупівлі крім тих, що пов’язані зі зброєю та містять державну таємницю, — від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн для робіт. На це Закон дає 10 робочих днів, тож досить швидко ця інформація ставатиме доступною в Prozorro.

А до 22 червня в електронній системі вже буде доступний весь масив інформації про незбройні оборонні закупівлі з початку повномасштабного вторгнення. Адже до цієї дати закон зобов’язує оборонних замовників прозвітувати про всі контракти від 24 лютого 2022 року.

Про що вже зараз звітують оборонні замовники і який ефект від цього можна очікувати

Уже з першого дня в системі почали з’являтися оборонні звіти — як за попередні періоди, так і про нещодавно укладені договори. Сьогодні їх уже декілька тисяч.

Здебільшого, це продукти харчування, військова форма, ремонти — але є також і закупівлі кульок для пейнтболу і навіть частини військових суден.

За звітами уважно стежать журналісти та громадськість — і не лише, щоб шукати "зраду", а й для пошуку перемог. Так, потішило Головне управління розвідки, адже військова частина в підпорядкуванні ГУР в березні-квітні 2022 року закупила продукти за ціною, суттєво нижчою за роздрібну на той період.

З досвіду запровадження Prozorro, лише сам факт того, що інформація про закупівлі ставатиме доступною на широкий загал, спонукає замовників більш усвідомлено підходити до їх проведення.

І найбільший ефект від звітування я бачу саме у цьому. Але, крім того, публікація закупівельних цін даватиме і суспільству, і контролюючим органам, і нашим оборонцям можливість бачити чіткі факти про закупівлі та приймати власні рішення, спираючись на них, — і мені здається це допоможе зняти градус напруги в суспільстві.

Майбутнє оборонних закупівель у Prozorro

Уже зараз зрозуміло, що оборонні закупівлі потребують трансформації, і це аж ніяк не тривіальне завдання. Адже потрібно забезпечити не лише максимально ринкові ціни, що дозволять задовольнити потреби більшої кількості наших військових, не менш важливим є своєчасність та якість цих постачань.

У будь-якому разі, створення агентства з оборонних закупівель, яке анонсували в Міністерстві оборони — це однозначно правильний крок.

Свого часу саме створення незалежного закупівельника — ДП "Медичні закупівлі України" — дозволило забезпечити максимальну ефективність у закупівлях ліків та медобладнання.

Зі свого боку ми працюємо над тим, аби система Prozorro стала максимально придатною для проведення закупівель на потреби оборони.

Наразі ми розробляємо функціонал рамкових угод, завдяки якому оборонні замовники зможуть оголошувати відбір учасників рамкової угоди, приймати через систему Prozorro пропозиції від постачальників та розглядати їх на конкурентній основі.

При цьому інформація про ці закупівлі буде доступною лише їм та контролюючим органам. Я переконаний, що це дозволить оборонним замовникам отримувати якісні пропозиції за оптимальною ціною, а українським виробникам отримувати доступ до оборонних закупівель і отримувати замовлення в умовах чесної конкуренції.