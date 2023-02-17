Уряд затвердив зміни у державних закупівлях: що нового

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 17 лютого, затвердив низку змін, що стосуються державних закупівель.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Робимо важливі кроки до більшої прозорості та відкритості у сфері державних закупівель", - заявив глава уряду.

Зокрема, буде розширено перелік закупівельних даних, які публікуються в системі.

Також зменшується кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи. Усі договори, додатки та внесення змін до договорів за результатами аукціонів мають публікуватись у системі.

"Після початку повномасштабної війни частина закупівель стала менш публічною через питання національної безпеки. Проте ми маємо повертатися до прозорих процедур, аби мінімізувати корупційні ризики. Нульова толерантність до корупції для нас є ключовим принципом", - додав Шмигаль.

Нагадуємо:

Міноборони підтримує часткове відкриття системи оборонних закупівель за прикладом Prozorro, назвавши її Military Prozorro.