Уряд затвердив зміни у державних закупівлях: що нового
Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 17 лютого, затвердив низку змін, що стосуються державних закупівель.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
"Робимо важливі кроки до більшої прозорості та відкритості у сфері державних закупівель", - заявив глава уряду.
Зокрема, буде розширено перелік закупівельних даних, які публікуються в системі.
Також зменшується кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи. Усі договори, додатки та внесення змін до договорів за результатами аукціонів мають публікуватись у системі.
"Після початку повномасштабної війни частина закупівель стала менш публічною через питання національної безпеки. Проте ми маємо повертатися до прозорих процедур, аби мінімізувати корупційні ризики. Нульова толерантність до корупції для нас є ключовим принципом", - додав Шмигаль.
Нагадуємо:
Міноборони підтримує часткове відкриття системи оборонних закупівель за прикладом Prozorro, назвавши її Military Prozorro.