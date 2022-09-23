Рецепти подолання енергетичної кризи в Європі. Що може запозичити Україна?
Спекулятивні ціни на газ, які в Європі сягали $3300 за тисячу кубометрів, вплинули на роздрібні ринки.
В першу чергу – на сектор комунального господарства. Для споживачів виросла вартість газу, електроенергії, тепла.
Оскільки зростання було дуже різким, європейські уряди спільно розробили низку заходів, щоб зменшити цінові шоки для споживачів.
В основі їхніх рішень лежало кілька базових положень:
1. Повна відмова від російського газу до 2023 року. Всі європейські країни рухаються до цього з різною швидкістю. Єдине "гальмо" – Угорщина.
Але я думаю, що рано чи пізно угорці розчаруються в співпраці з РФ і зрозуміють, що довгострокові контракти з російськими постачальниками – це хибне рішення.
2. Greendeal не відкладається. Навпаки, його впровадження прискорюється. Тому, що відновлювані ресурси – один з варіантів звільнення від політичної залежності від російського газу.
3. LNG-термінали. Чехія за два місяці змогла домовитися і викупити потужність 3 млрд куб м LNG-газу вже на цей опалювальний період в одному з нових терміналів, які відкрили минулого місяця в Нідерландах.
Нас очікує відкриття близько 13 терміналів впродовж наступних двох років, деякі з яких будуть відкриті навіть впродовж цієї зими.
Тому Україні варто отримати довгостроковий контракт постачання зрідженого газу та мати доступ до LNG-терміналів.
4. Нові газопроводи. В Європі дуже активно працюють над питанням будівництва нових газопроводів, які будуть зв’язувати Північне море з південними морями.
І я думаю, що це один з варіантів для України – збудувати нові газопроводи через Польщу чи інші країни, яким можна транспортувати газ з інших території.
5. Скорочення споживання. В Європі було ухвалено рішення скоротити споживання газу на 15% вже в цьому опалювальному сезоні. В першу чергу шляхом прискореного переходу на відновлювані ресурси. Наприклад, у Чехії на ці цілі виділили близько 100 млн євро на наступні три роки.
При цьому європейці допустили певні неринкові методи регуляції, які діятимуть упродовж двох років.
- Обмеження цін на газ та електроенергію. Цей крок повністю узгоджений і діятиме тільки в нинішньому опалювальному сезоні;
- Запроваджуються субсидії – навіть обмеження цін зверху буде зависоким для окремих споживачів. Причому йдеться як про домогосподарства, так і підприємства.
Наприклад Чехія надасть 10 млн євро для 8 тисяч найбільших промислових підприємств в нинішньому опалювальному сезоні;
- Запроваджується "воєнний податок". Це спосіб обмежити маржинальність трейдерів, які отримуватимуть додатковий прибуток за рахунок високих цін на енергоносії. Але він діятиме максимум два роки;
- "Екоіндульгенція" для тепловиків – виробники тепла отримали право на два роки використовувати вугілля, мазут та інші види палива;
- Гарантований постачальник газу та електроенергії – в Європі з’являться такі постачальники. Але вони працюватимуть максимум два роки та жодним чином не змінюватимуть наявну модель ринку.
Я кілька разів зустрічав в Україні таку точку зору, що раз вже в ЄС прийшли до нашої моделі ринку, то значить, у нас все гаразд.