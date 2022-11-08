Україна подала 40 заявок на грантову екологічну програму ЄС LIFE: який бюджет

Урядові та неурядові українські організації та наукові установи подали 40 заявок на участь у грантовій програмі ЄС LIFE з бюджетом у понад 5 мільярдів євро.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні від України подано для участі у конкурсі програми ЄС LIFE понад 40 заявок. Але конкурсна програма ще триває до 16 листопада. Тому сподіваюся, що їх буде більше", – сказав чиновник.

Він зауважив, що в Мінприроди на початку розраховували, що від України бууде подано 15 заявок.

Стрілець наголосив, що вперше за тридцятирічної історії програми LIFE право на участь в ній отримала країна, яка не є повноцінним членом ЄС.

Зокрема, від України створено заявки на проєкти систем моніторингу стану довкілля, ревіталізації водних об'єктів України, будівництва гідроспоруд, цифровізації адміністративних послуг у природоохоронній сфері,

Конкурс із відбору заявок відбудеться навесні 2023 року, але останнім днем подачі на програму є 16 листопада.

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