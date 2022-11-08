РФ і Китай домовилися проінвестувати спільні проєкти на 1,3 мільярда доларів

Представники РФ і Китаю домовились про виділення 1,3 млрд доларів у нові проєкти.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку РФ.

Про виділення 1,3 млрд доларів домовились на засіданні міжурядової комісії з інвестиційного співробітництва.

Зазначається, що всі інвестиційні проєкти були запропоновані Росією.

Заступник голови Держкомітету КНР із розвитку і реформи Лінь Няньсю заявив, що російсько-китайське інвестиційне співробітництво має тенденції до зростання, "незважаючи на негативний вплив пандемії та складну міжнародну обстановку".

"Згідно з китайською статистикою, за перші вісім місяців 2022 року інвестиції Китаю в Росію становили $450 млн, збільшившись на 150% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - заявив представник Китаю.

На засіданні міжурядової комісії підписали меморандум про подальше зміцнення інвестиційного співробітництва.

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"Роботу, зокрема, буде проведено у сферах нової енергетики, високотехнологічних галузей економіки і в галузі інфраструктурного розвитку. За словами заступника міністра економрозвитку РФ Володимира Іллічова, Росія і Китай за останні роки примножили кількість спільних проєктів і планують забезпечувати їх подальше зростання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок накладених Євросоюзом санкцій проти РФ влітку торгівля агресора з блоком скоротилася на 43%, натомість першу позицію серед торговельних партнерів РФ отримав Китай.

Економічна правда